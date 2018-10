Trump nyilatkozott, zuhan a szaúdi tőzsde

A tőzsde Tadawul indexe 5,9 százalékos mínuszban, 7130 ponton állt röviddel 11:30 óra előtt, eddigi napi legnagyobb vesztesége 6,8 százalék volt. A tőzsdén jegyzett 186 cégből 182-nek csökkent az árfolyama.Donald Trump amerikai elnök a CBS televíziónak adott interjújában, amelyből szombaton részleteket tettek közzé, egyebek között azt mondta, hogy az Egyesült Államok szigorúan megtorolná, ha kiderülne, hogy a szaúdi vezetés áll Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró eltűnése mögött, akinek a múlt héten veszett nyoma, miután bement Szaúd-Arábia törökországi konzulátusára.A szaúdi királyságot élesen bíráló Dzsamál Hasogdzsinak azt követően veszett nyoma, hogy október 2-án bement hazájának isztambuli konzulátusára, hogy közelgő esküvőjéhez beszerezze a hivatalos dokumentumokat. A The Washington Post című amerikai napilap - amelynek a szaúdi újságíró is munkatársa volt - csütörtökön internetes oldalán közölte, hogy a tudomására jutott hang- és videofelvételek szerint Hasogdzsit meggyilkolták a konzulátus épületében. Rijád ezt tagadja, és azt állítja, hogy az újságíró távozott a konzulátusról.Washington és Rijád évtizedek óta szoros szövetségesek, és a két ország Donald Trump hivatalba lépése óta még szorosabbra fűzte kapcsolatait.Donald Trump első külföldi útja elnökként Szaúd-Arábiába vezetett, ahol 110 milliárd dolláros fegyvereladást jelentettek be. Az Egyesült Államoknak szüksége van Szaúd-Arábia támogatására a Közel-Keleten az iráni befolyás ellensúlyozására, a terrorizmus elleni küzdelemben, továbbá a készülőben lévő izraeli-palesztin béketerv támogatására is.