Túl drágán adja az Apple a telefonokat, az a baja

Egy kínai kiskereskedő, a Suning a 128 GB iPhone XR árát 6999 jüanról 5799 jüanra csökkentette, vagyis mintegy 178 dollárral adja el olcsóbban a legújabb iPhone-modellek legolcsóbbikát - írja a CNBC. De van, ahol a 256 GB-os iPhone XS Max ára csökkent jelentősen, az egyik kiskereskedő az Apple legdrágább telefonját az Apple hivatalos 10 999 jüanos ára helyett 9699 jüanért árulja. Így már "potom" 1628 dollárért megvehető Kínában (az Egyesült Államokban 1249 dollárért hozzá lehet jutni), de ez is közel 200 dollárral olcsóbb mint a hivatalos kínai ár. Az Apple viszonteladója, a Sunion pedig 700 jüanos engedményt kínál a 128 és a 256 GB iPhone XR modellre is.Az Apple múlt héten csökkentette az október-decemberi időszak bevételére vonatkozó prognózisait részben a kínai gazdaság lassulására, részben az amerikai-kínai kereskedelmi háború okozta bizonytalanságra hivatkozva. De elemzők szerint az Apple kínai gondjai inkább abból fakadnak, hogy félreárazta a telefonokat. Nagyon magas az ár ahhoz képest, hogy nem voltak benne olyan igazán innovatív újítások, ami megmozgatta volna a vásárlókat, így a prémium okostelefonok piacán részesedést veszített az Apple. Az XR a legolcsóbb, de még az is túlságosan drága a kínai fogyasztóknak, akik egyébként 28 százalékkal fizetnek érte többet, mint az amerikai vásárlók. Közben ott vannak az olyan erős versenytársak, mint a Huawei.A Huawei mára a második legnagyobb okostelefon-gyártó lett a világon az értékesítési volumen tekintetében, Kínában pedig a legnagyobb szereplő. Látszik, hogy a gyártók keresik az innováció irányát, hogy túllépjenek a "ki tud több kamerát tenni egy telefonba"-versenyen. Hajtogatható telefonokat, 5G-s készülékeket ígérnek most a gyártók az idei évre.