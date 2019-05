Túl drágán dolgoznak a németek, ezért Kelet-Európában gyártaná legújabb elektromos autóját a Volkswagen

A Volkswagen egymás után állítaná át üzemeit a belsőégésű motoros autók gyártásáról az elektromos modellekére, az első ilyen üzem a Németországban lévő emdeni, ahol több a konszernhez tartozó márka, így a Volkswagen, a Seat és a Skoda elektromos autóit gyártják majd. Az eredeti tervek szerint egy Polo vagy T-Roc méretű elektromos kisautó, és egy Passat méretű elektromos limuzin gyártása folyhat a német üzemben.Azóta azonban újraszámolták a Volkswagennél, mennyibe is kerül a németországi gyártás, és rájöttek, hogy nem egészen jön ki a matek: a magas bérköltségek mellett csak olyan autókat tudnak gyártani, amelyek eladása ára is magas, 30 ezer euró feletti, azonban a német politika által szorgalmazott és a leendő vásárlók által is nagyon várt 20 ezer euró körüli árú elektromos autókat csak veszteségesen tudják előállítani Németországban.Tavaly novemberben a Volkswagen vezetői arról beszéltek, hogy 2023 után olyan Polo vagy T-Roc méretű elektromos autót gyártanak majd, aminek az ára 20 ezer euró alatt lehet. A projekt cégen belül az MEB entry nevet kapta, ez volt az a projekt, aminek örültek a német üzem dolgozói, hiszen az új modellek évekre lekötötték volna az ottani kapacitásokat.A Volkswagennél azonban újraszámolták a várható gyártási költségeket, és a felügyelőbizottság a hét elején úgy döntött, hogy Emdenben nem kisautót, hanem egy Tiguan méretű, közepes elektromos SUV-t gyártanak majd, amit az eredeti tervek szerint egyébként a keletnémet Zwickauban készítettek volna, azt az üzemet szintén hamarosan átállítják elektromos autók gyártására. A zwickaui üzem sem marad gyártás nélkül, ott készítik ugyanis az ID nevű elektromos modellt, ami iránt olyan nagy a kereslet, hogy a keletnémet üzem kapacitásai így is le lesznek terhelve.A Handelsblatt bennfentesektől úgy tudja, hogy az elektromos kisautó egy a németországinál jóval alacsonyabb bérköltségű kelet-európai országban gyárthatják, a VW vezetőinek favoritja a pozsonyi üzem. Az autó tervezéséért a konszernen belül a Seat felel, a spanyoloknak ugyanis már sok tapasztalatuk van kisautókkal.