Túllőhetnek a célon az olajpiac urai - Meddig tart az olaj szárnyalása?

Csütörtökön és pénteken ugyan többnyire stagnált az olaj árfolyama azt követően, hogy szerdán több mint hároméves csúcsot ért el, de egyáltalán nem kizárt, hogy az energiahordozó tovább javítja a 2012 óta amúgy is legjobb idei évkezdetét. A további emelkedésre utal ugyanis a geopolitikai kockázatokról szóló hírek érzékelhető piaci felértékelődése mellett a világgazdaság és olajkereslet kilátásaival kapcsolatos bizakodás, a kínálati többlet további mérséklődésére vonatkozó várakozások, valamint az Egyesült Államok nagy területeit érintő, a szokásosnál jóval hidegebb téli időjárás is.

Működik a fegyver

Túllőhet a célon az OPEC?

Az utóbbi napok emelkedése összefügg a tengerentúli tartalékok csökkenéséről szóló hírekkel is, ami a fűtőolaj-kereslet nagy hideg miatti erősödésével együtt szintén felfelé hajtotta az árfolyamot. Az Amerikai Petróleum Intézet (API) legutóbbi jelentése szerint 2017 utolsó munkahetén a várakozásoknak nagyjából megfelelő mértékben, 5 millió hordóval 427,8 millió hordóra zsugorodtak az USA nyersolaj-tartalékai, ugyanakkor az ország benzintartalékai a várt 2,2 millió hordónál kisebb mértékben, 1,8 millió hordóval bővültek.A jelen helyzet mögé pillantva, az árakat mozgató okok között elsőként a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének piaci egyensúly helyreállítását célzó erőfeszítéseiről kell szólni. Az eleinte a lépéssel szemben széles körben megfogalmazott kétely ellenére a jelek szerint egyre jobban beváltja a hozzá fűzött reményeket az OPEC és az együttműködő olajországok együttes kitermeléscsökkentési lépése. A 2016 végén elhatározott intézkedéssel a globális olajkínálatot közel 2 százalékkal, napi 1,2 millió (OPEC) + 600 ezer (együttműködő országok) hordóval kívánták csökkenteni. Az eredetileg 2017 első félévére kitűzött intézkedés hatályát előbb 2018 márciusáig, majd ez év végéig meghosszabbította a szervezet, és szükség esetén kész tovább nyújtani azt.A vállalás nem mindig, minden résztvevő országban teljesült 100 százalékosan, ami arra utal, hogy az olajországok egyébként példátlan együttműködése nem száz százalékos összhang mellett valósul meg. Ebbe az irányba mutat az is, hogy míg a szervezetet korábban egyértelműen irányító Szaúd-Arábia eltökélt a globális túlkínálat mérséklése és az árak megtámasztása mellett, addig mások lágyabb húrokat pengetnek. Oroszország például, melynek súlya jelentősen emelkedett a korábbiakhoz képest az olajországok körében, alacsonyabb olajárszintet is elfogadhatónak tart, mint Szaúd Arábia. Míg az orosz költségvetést körülbelül 40 dolláros olajárszint mellett tervezték, addig a szaúdiak 60 dolláros olajárat tartottak volna kívánatosnak már 2017-re is.A nem teljes összhang ellenére az OPEC mégis ragaszkodni látszik azon céljához, a globális kereskedelmi olajtartalékokat az ötéves átlagra leszorítva egyensúlyozza újra a piacot. (Ennek érdekében a korábbi hírek szerint a kitermelés visszafogásán túl akár az export korlátozásáról is dönthet.) Ez azonban piaci vélemények szerint azzal járhat, hogy túlságosan visszaszorítja a kínálati oldalt, ami az árak éles emelkedéséhez vezethet, így közvetve az OPEC terveire jelenleg legnagyobb veszélyt jelentő tengerentúli palaolaj-kitermelés vártnál gyorsabb felfutását eredményezheti - ami pedig ismét kínálati többletet és az árak csökkenését okozhatja.

Míg ugyanis az OPEC és a fenti szervezetek jelentései a nyersolajra koncentrálnak, a finomított termékek, mint a benzin, a gázolaj és a fűtőolaj tartalékai már jóval kisebb többleteket - ha nem éppen szűkösséget mutatnak, hívja fel a figyelmet John Kemp, a Reuters elemzője. Mindez szerinte azt eredményezheti, hogy a Brent ára jócskán 70 dollár fölé emelkedik.Közben Szaúd-Arábia szerint a globális olajtartalékok még mindig körülbelül 150 millió hordóval magasabbak a szerintük kívánatosnál. Az OPEC hivatalos becslése szerint a tartalékok októberben 137 millió hordóval álltak az ötéves átlag felett, amely ezzel együtt 2017 májusa óta mintegy felével csökkent. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 111 millió hordós többletet látott ugyanekkor. Az Egyesült Államok kormányzati Energiainformációs Hivatala (EIA) pedig egy ötödik számot tart érvényesnek, szerinte a tartalékok 167 millió hordóval haladják meg az átlagot.Amellett, hogy az árfolyam a korábbiaknál érzékenyebben reagál az olyan eseti kapacitáskiesésekre, mint amilyeneket a líbiai és északi-tengeri olajvezetékek üzemzavara okozott, illetve például az iráni geopolitikai konfliktusra, más jelek is azt mutatják, hogy a piac már túl van a túlkínálat korszakán. A határidős árak alakulása hosszabb távon ugyanis csökkenést mutat, márpedig ez az úgynevezett backwardation állapot például akkor szokott előállni, ha a piac a túlkínálatból a kínálati hiány állapotába került. (A relatív alacsonyabb távolabbi határidős árfolyam akkor szokott kialakulni, ha az azonnali kínálat alacsonyabb, ami nagyobb spot árakat eredményez.) Márpedig a múltban a határidős árfolyamok alakulása elég jól előre tudta jelezni az olajpiaci helyzet változásait.

Mi várható?

Arra, hogy az OPEC esetleg túlságosan nagyot szűkít a piacon, a hedge fundok és egyéb alapkezelők rekord nagyságú vételi pozíciójából is lehet következtetni. A portfóliómenedzserek a legutóbbi adatok szerint összességében 1,328 millió hordó long pozíciót tartottak a Brent, WTI, benzin és fűtőolaj különféle határidős és opciós kontraktusaiban, míg a short pozíciók száma mindössze 145 millió hordó volt a múlt év végén. Persze, a bullish pozíciók ilyen magas száma egyben egy fordulat esélyét is növelhetik, egyre nagyobb késztetést jelentve a profitrealizálásra.Mindemellett a történelmi adatok szerint az OPEC korábban rendre alulbecsülte a piacszűkítés lehetséges árfolyamemelő hatásait. Például a 2008-2009-es nagy árzuhanás időszakában meghatározott 75 dolláros árcélt több mint 50 dollárral sikerült túlteljesíteni 2011-re.Az év egészére a Nemzetközi Energiaügynökség (az EIA-hoz hasonlóan) minimum 1,3 százalékos keresletbővülést vár, azt követően, hogy az elmúlt öt évben több mint 5 százalékkal, több mint napi 6 millió hordóval erősödött a globális fogyasztás. Az OPEC és az Energiaügynökség egyaránt azt valószínűsíti, hogy míg 2018 első félévében még túlkínálat lesz az olajpiacon, addig 2018 második felében már hiány alakulhat ki. (Ez egyébként megfelel a szokásos szezonális mintázatnak.)Ami a konkrét árfolyamokat illeti, 2017-ben 53,33 dollár/hordó volt az átlagos Brent árfolyam, míg a WTI átlagos árfolyama 50,25 dollár volt. Az árfolyamok a 2016 eleji mélypontok óta, de az utóbbi félévben már egyértelműen felfelé tartanak

Az óvatosság érzékelhető a Moody's várakozásán is, amely általánosságban 40-60 dolláros árfolyamot jelez előre 2018-ra.

A Reuters elemzői konszenzusa szerint idén az átlagos Brent árfolyam 59,88 dollár lesz, míg a WTI esetében 55,78 dollárt valószínűsít.

Az Egyesült Államok kormányzati energiaügynökségének (EIA) várakozásai 57 dolláros átlagos Brent-árfolyamot valószínűsítenek, míg a WTI esetében 53 dollárról szól az előrejelzés.

A The Wall Street Journal 5 befektetési bank bevonásával készített elemzői konszenzusa a Brent esetében 58, a WTI esetében 54 dolláros hordónkénti árat prognosztizál.

A Goldman Sachs a korábbi 58, illetve 55 dolláros várakozását a héten 62, illetve 57,50 dollárra emelte a WTI és a Brent tekintetében.

A Saxo Bank a Brent árfolyamát év közben az 50-60 dolláros sávban várja, 2018 végére pedig 60 dolláros árfolyamot tart valószínűnek a Brent, és 57 dollárt a WTI esetében. Novemberben viszont még annak lehetőségét sem zárták ki, hogy az olajár 35 dollárig esik idén, zömmel a Kína és India tiszta energiaforrásokra történő gyors átállásra tekintettel.

Az Amundi eszközkezelő 2018-ban 60 és 65 dollár közé várja a Brentet, de az amerikai palaolaj-termelés drámai felfutása akár a 30-50 dolláros sávba is visszanyomhatja szerintük az árfolyamot.

Technikai kép

Irán(y) a 100 dollár? Nem valószínű, hogy az iráni feszültségek megzavarják az ország mintegy 3,8 millió hordó/napos nyersolaj-termelését, illetve 2,3 millió hordós exportját, azonban amennyiben ez mégis bekövetkezik, az az egyre szorosabb piacon hatalmas hatással lenne a globális árakra. Egy ekkora nagyságrend időszakos kiesése a termelésből azonnal 100 dollár/hordó fölé emelné a Brent árfolyamát a SEB Bank elemzője, Bjarne Schieldrop.



Noha egyelőre nem jelentenek közvetlen fenyegetést az iráni kormányellenes megmozdulások az ország olajiparára, így az olajárakra, a helyzet alapvetően megváltozhat, ha például az Egyesült Államok még keményebb álláspontot foglal el a perzsa állammal szemben. Ez akkor következhet be, ha az iráni kormány a 2009-eshez hasonlóan kemény fellépéssel igyekezne rendet teremteni az országban - márpedig vannak arra utaló jelek, hogy a hatalom nem fogja megtartóztatni magát. Ebben az esetben nem kizárt, hogy Donald Trump a beavatkozás mellett dönt, ami leginkább további, például az ország energiaiparára korábban kivetett, majd a 2015-ös atomalku következményeként visszavont szankciókat jelenthetne - idézte a CNBC Helima Croftot, az RBC Capital Markets globális árupiaci stratégáját.

A különféle, 2018-ra vonatkozó várakozások inkább óvatosnak tűnnek, bár volt olyan szervezet, amely a napokban felfelé módosította prognózisát:Bár az OPEC nem határozott meg célárat 2018-ra, viszont nem hivatalosan több tisztviselője 60 dolláros minimális árszintről beszélt, a szaúdi állásponttal összhangban. Amennyiben ennél magasabb árak alakulnak ki 2018-ban, az ugyan rövid távon bizonyára nem lenne ellenére a legtöbb olajországnak, azonban az amerikai palaolaj-kitermelés valószínű felpörgése hosszabb távon már jelentős hullámzást okozhat a piacon, ami a termelőknek sem érdeke.A hetes bontású grafikonon jól kivehető az a hosszú konszolidáció, amiből az olaj árfolyama október végén kitört, és nagyobb emelkedést produkált. Ráadásul decemberben már a 200 hetes mozgóátlagot is leküzdötte az árfolyam, amíg elérte 62 dollárnál a 2015 májusi lokális csúcsot. Mivel a grafikon elég optimista képet mutat, így nem ördögtől való azt kijelenteni, hogy vélhetően a WTI jegyzése sávot váltott, és a tavalyi 40-55 dolláros zónából idén áttevődhet az árfolyammozgás az 55-70 dolláros sávba. A nagyobb megállókat, és így célárakat 67, 76, illetve 80 dollárnál környékén látni.Ugyanakkor most már nem csak a határidős piac vált ultra optimistává, hanem a hírek is egyre harsányabban hirdetik az idei olajáremelkedést. Így nem árt egy kicsit kisebb időtávon is nagyító alá venni a fekete arany jegyzését, mivel a napos grafikonon az elliott-i számozás szerint egy potenciális 3. hullám tetőzése jöhet 62-64 dollárnál, ahonnan jó eséllyel korrekció köszönt a piacra. Ennek során az árfolyam visszatesztelheti az 55-57 dolláros támasz zónát, és a mostani várakozásaink szerint innen folytatódhatna az emelkedés újabb köre, akkor már célba véve a 70 dolláros tartományt.Összességében kedvező kép tárul elénk az olaj piacán, és ezt erősíti a Portfolio Trader minapi elemzése , melyben az amerikai olajszektort tömörítő OIH névre hallgató ETF-et ajánlottuk vételre.