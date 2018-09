Úgy szabadulunk majd a kipufogós autóktól, mint a nyomógombos mobiloktól

140 év után búcsút inthetünk a kipufogógáznak?

Az elmúlt tíz évben szinte semmit nem változott a magyar utakon futó autók összetétele a gépkocsik meghajtását illetően: többségük most is benzinnel működik (82 százalék), ahogy tíz évvel ezelőtt is (85 százalék), a fennmaradó járműpark pedig gázolajjal, az alternatív meghajtású - gázüzemű, elektromos vagy hibrid - autók aránya elenyésző, statisztikailag még mindig alig kimutatható (összesen 1 százalék).Mindössze 2014-ről 2016-ra történt figyelemre méltó változás, a gázolajos autók 14 százalékról 18-ra ugrottak a benzines autók kárára, azonban ez a növekedés 2018-ra már megtorpant, sőt 17-re esett, a dízelbotránynak köszönhetően pedig további csökkenése várható - derül ki a Robert Bosch Kft. megbízásából a Medián Közvélemény és Piackutató Intézet által készített felmérésekből. A Bosch 2008 óta - kétévente - méri a magyar autózási szokásokat, így a rendelkezésre álló adatokból jól látszanak az elmúlt tíz év tendenciái, de a legutóbbi - 2018. márciusi - felmérésből következtetni lehet a jövőbeni piaci változásokra is.

Elektromos meghajtású autót 9 százalék venne - szemben a mostani 1 százalék alatti részaránnyal - ráadásul, ha a számítást csak azokra szűkítjük, akik nem zárják ki, hogy vennének autót, akkor az elektromos hajtást előnyben részesítők aránya már 12 százalék - a jelenlegi autótulajdonosok körében 9, a potenciális új belépők körében 16 százalék.

Arányában még elhanyagolható, de elképesztő ütemben jön

A dízel technológia visszaszorulása nemcsak a benzines autók felé, hanem az egyre inkább elérhető, gazdaságosan üzemeltethető, különböző támogatásokkal - például ingyen töltéssel és parkolással - megtolt elektromos vagy hibrid hajtású autók felé fordíthatja a vásárlókat. Bár az elmúlt tíz év statisztikái még nem utalnak erre, a 2400 fő megkérdezésével készült reprezentatív tanulmányban azt is vizsgálták, hogy milyen autót vásárolnának most a felmérésben résztvevők.A változás mértékét és jelentőségét is növeli, hogy a felmérésben az elektromos meghajtásra vonatkozóan konzervatív értékek szerepelnek, ugyanis a kérdésre adható válaszok között ilyen lehetőség nem szerepelt, csak akkor rögzítették, ha a megkérdezett a kérdésre válaszolva spontán említette. Az is kiderült, hogy az elektromos meghajtás a diplomások, a budapestiek, valamint a 30 évnél fiatalabbak körében kiemelkedően népszerű.Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) legutóbbi autóeladásokra vonatkozó adatai jól tükrözik a piaci folyamatokat: a tavalyi elsőnegyedéves statisztikákhoz képest idén a dízeles autók eladása 17 százalékot zuhant, a benzines 14,7 százalékkal, az elektromos autók eladásai pedig 47 százalékkal nőttek, a hibridek 25,7 százalékkal. Norvégiában úgy számolnak , hogy az év végén - a hibridekkel együtt - már 230 ezer e-autó fut majd az utakon, vagyis majdnem minden tizedik autó - részben - elektromos lesz az országban. És még csak nem is náluk a legnagyobb a kereslet: Németországban az elektromosan tölthető járművek eladása az első negyedévben 70 százalékkal 17 574 darabra ugrott, amivel először előzte meg Norvégiát a negyedéves számok tekintetében. Az értékesítési számokba beletartoznak a teljesen elektromos járművek és a plug-in hibrid autók is. A fordulat pedig már a hétköznapokban, az utcákon is jól érzékelhető, Münchenben például egyre több Tesla, BMW i3 vagy éppen Nissan Leaf hasít az utakon.

A tömeges elterjedéshez azonban - az állami támogatás ellenére - a legfőbb korlát a vételár. Ha a másfél milliós támogatást és a kereskedői kedvezményeket is levonjuk, így is legalább 5-6 millióba kerül a legolcsóbb modell, ami nem kevés egy olyan országban, ahol a 2017-es adatok szerint minden hatodik használtautó-vásárlásra jut egy újautó-értékesítés, a forgalomban lévő autók átlagéletkora pedig 14 év.

Norvégiát sem a környezettudatosság hajtja

Bár a norvég modell magyar viszonylatokba való átültetése - vagyis a benzines/dízeles modellek megdrágítása - a fizetőképes kereslet hiányában nem járható út, az nyilvánvaló, hogy 140 év után a belső égésű motor nem csak, hogy méltó kihívóra talált az elektromos hajtásban, de csak idő kérdése mikor váltja le azt.