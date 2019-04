Úgy tűnik, hogy talpra állt a Tesco

Négy év után elértük, vagy legalábbis jó úton haladunk afelé, hogy elérjük a fordulathoz kitűzött céljainkat. Hiszünk benne, hogy 2019/2020-ra a végére érünk

- kommentálta az éves eredményeket a társaság vezérigazgatója, Dave Lewis, akit a 2014-ben kirobbant könyvelési botrány után neveztek ki a cég élére, hogy levezényelje a reorganizációt és újra növekedési pályára állítsa a brit kiskereskedelmi óriást.

a csoportszintű árbevétel 56,9 milliárd font volt, 11,3 százalékkal magasabb, mint az előző évben, a devizaárfolyam-változások hatásait kiszűrve pedig 11,5 százalék lett volna a növekedés üteme

ami az egyes régiók teljesítményét illeti, a brit tevékenység összehasonlítható alapon számolt bevétele 2,9 százalékkal nőtt, a közép-európai régió bevétele 2,3 százalékkal csökkent, Ázsiában pedig 6,2 százalékkal kisebb bevételt ért el a Tesco

a működési eredmény 2,206 milliárd fontos profit lett, ami 33,5 százalékos (konstans devizaárfolyamok mellett 34 százalékos) növekedés és meghaladja az elemzői várakozásokat, ami 2,08 milliárd fontos nyereség volt a Reuters konszenzusa szerint

a brit üzletág működési eredménye 45,1 százalékkal ugrott meg, Közép-Európában 56,3 százalékkal nőtt a költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően, Ázsiában 4,3 százalékos csökkenést könyvelt el a cég, a bank pedig 16,6 százalékos profitnövekedést ért el

részvényeként 5,77 GBp osztalékot fizet most a Tesco a lezárt pénzügyi év után, (tavaly 3 GBp volt az osztalék), ami a jelenlegi árfolyammal számolva 2,4 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

De nem könnyű a Tesco helyzete, a német diszkontláncok erős árversenybe kergették a kiskereskedelmi cégeket, ráadásul a Brexit is bizonytalanságot jelent. A Tesco egyszerűsítette a termékkínálatot és javított a minőségen, átalakította a beszállítókkal való kapcsolatait, csökkentette az árakat és változtatott az üzleteken is, aminek pozitív hatásai már érződnek az eredményeken. A Tesco 27,4 százalékos részesedéssel a legnagyobb szereplő jelenleg hazai piacán, az Egyesült Királyságban,a kiskereskedelmi láncok között. A jövővel kapcsolatban annyit közölt a cégvezető, hogy bár a piaci környezet továbbra is bizonytalan, eddig a vállalat idei teljesítménye erős.Az év fontosabb számai:

A befektetők mérsékelt lelkesedéssel fogadták a híreket, az árfolyam 2,5 százalékos pluszba ugrott.