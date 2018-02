Úgy tűnik, most semmi sem tudja emelkedésre bírni az olajat

Tovább tart a negatív korrekció az olaj piacán; az árfolyam a január végi, 70 dollár feletti, több mint hároméves csúcsról már közel 10 dollárral gyengült. Csütörtökön a WTI spot árfolyama közel 1 százalékos mínuszban már csak alig valamivel 61 dollár felett alakult.

A Brent jegyzése hasonló mértékben gyengülve 65 dollár alá süllyedt.

az ország kormányzati energiainformációs hivatala (EIA) szerint az USA olajtermelése már idén elérheti a 11 millió hordó/napos szintet, amire az EIA egy hónappal korábban még csak 2019-ben számított.

A Brent kitermelése azonban csökken, az ehhez hasonló esetek pedig tovább bizonytalanítják a benchmark pozíció indokoltságát, miközben az észak-amerikai WTI kitermelése és forgalma immár évek óta meghaladja a Brentét, és tovább emelkedik.

Kalifornia blokkolná Trump tervét Kalifornia blokkolni fogja a területén azon olajszállítmányokat, amelyek a parti vizeiben (offshore) telepítendő új olajfúró kutakról fog származni; az állam konkrétan a kapcsolódó csővezeték-engedélyek blokkolását tervezi - írta hivatalos forrásra hivatkozva a Kalifornia blokkolni fogja a területén azon olajszállítmányokat, amelyek a parti vizeiben (offshore) telepítendő új olajfúró kutakról fog származni; az állam konkrétan a kapcsolódó csővezeték-engedélyek blokkolását tervezi - írta hivatalos forrásra hivatkozva a Reuters . A kilátásba helyezett lépés mindeddig a legerőteljesebb olyan intézkedés, amelyet a Donald Trump által bejelentett , az Egyesült Államok part menti vizeiben folytatott olajkitermelés fokozását célzó tervekkel szemben jelentettek be. Korábban Florida, Észak- és Dél-Karolina, Daleware és Washington tisztviselői kritizálták a terveket, amelyek szerintük a partok "kifosztását" eredményezheti, károsítva egyebek mellett a vadvilágot és az idegenforgalom kilátásait is.

A szerdai tengerentúli tartalékadat után újabb hír gyakorol nyomást az árfolyamokra. A vártnál jóval gyorsabban bővül ugyanis az Egyesült Államok olajtermelése;Míg a januári jelentés még azzal számolt, hogy a kitermelés februárban fogja átlépni a 10 millió hordós napi termelési szintet, a friss adatok már azt mutatják, ez már tavaly novemberben megtörtént.Az Egyesült Államok növekvő olajtermelése, azon belül is elsősorban a konvencionálisnál költséghatékonyabb palaolaj-kitermelése a legerősebb olyan tényezőt jelentheti idén az olajpiacon, ami az árak emelkedése ellen hat. A részben az OPEC összehangolt kitermeléscsökkentési intézkedésének hatására 60 dollár fölé került árak pedig egyértelműen olyan szintet képviselnek, amelyen a palaolaj-termelőknek már megéri érzékelhetően fokozni tevékenységüket.Elvileg ezzel ellentétes hatással kellett volna az árfolyamokra lennie, mégsem okozott nagy elmozdulást az olaj árában viszont az, hogy Rex Tillerson, az Egyesült Államok belügyminisztere megerősítette, az ország komolyan fontolgatja, hogy széles körű szankciókat vet ki a venezuelai olajiparra, a kérdésről Donald Trump elnök hamarosan döntést hoz majd - mondta. A venezuelai olaj egyesült államokbeli értékesítésének esetleges tilalma, valamint a venezuelai nyersolaj amerikai társaságok általi finomításának felfüggesztése nem csak a már Venezuela már amúgy is súlyos helyzetét rontaná tovább.Az elmúlt évekkel szemben, amikor a piaci túlkínálat miatt az ilyen híreknek alig volt árfolyammozgató hatása, egy ilyen lépés ismételten emelkedő pályára küldhetné az olajárakat is - véli Helima Croft, az RBC Capital Markets globális árupiaci stratégája. Bár Maduro elnök szerint a kilátásba helyezett amerikai szankciók nem fogják gátolni az ország olajiparát, ez erősen kétséges, tekintettel arra, hogy a szektor teljesítménye szankciók híján is gyorsan romlik. A jelentős részben az elmúlt évek nyomott olajára, illetve a helytelen gazdaságpolitika miatt súlyos problémákkal küzdő ország olajtermelése decemberben 30 éves mélypontra, napi 1,62 millió hordóra zuhant.Ahogyan az sem mozgatta meg különösebben a piacot, hogy két hónapon belül másodszor is leállították a legfontosabb brit olaj- és gázvezetéket, a Fortiest szerdán. A kisebb hiba elhárítása után az operátor Ineos csütörtökön délelőtt újraindította a napi 450 ezer hordós kapacitású vezetéket. Ezzel együtt a decemberi, háromhetes üzemszünettel járó esetet követő újabb üzemzavar önmagán túlmutató jelentőséggel bír. A Forties az öt közül a legnagyobb északi-tengeri szállítókapacitás, amelyek jelentős szerepet játszanak abban, hogy a Brent típusú nyersolaj a globális olajkereskedelem benchmark termékének számít.A mostani kiesés hatására a Royal Dutch Shell közölte, hogy leállította a Shearwater platform/kitermelési hely termelését, a Total pedig azt jelentette be, hogy felfüggesztette a gázexportot az Elgin Frenklin terminálról. A vezeték leállásának hírére minimálisan, 50 centtel emelkedett a Brent árfolyama, mielőtt ismét lefelé indult volna.