Új ásványvízgyár épül Magyarországon

Schiszler Péter elmondta: a Soltvadkert határában lévő telephelyüket a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) támogatásának, valamint az Európai Regionális és Fejlesztési Alap társfinanszírozásának köszönhetően bővíthetik. A várhatóan október végéig tartó beruházás során két ásványvíz-gyártó csarnokot: egy csomagoló és osztályozó, valamint egy előkészítő és töltőcsarnokot építenek meg. Ezzel egyidejűleg az épületeket teljes gyártósorral is felszerelik, köztük: töltőgépsorral, valamint palackozó és zsugorfóliázó gépekkel.A villamosenergia-felhasználás költséghatékonyságának javítása érdekében 50 kilowatt teljesítményű napelemes rendszert is kiépítenek, ezzel is hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez és a megújuló energiák hasznosításához.Az ügyvezető kiemelte: a vállalkozás eddig nem rendelkezett Ipar 4.0 rendszernek megfeleltethető megoldásokkal, a projekt keretében azonban lehetővé válik gyártási folyamataik digitalizálása.A munkahelyteremtés mellett a beruházás eredményeként a cég termelési kapacitása tervezetten 30 százalékkal bővül.A nyilvános cégadatok szerint a soltvadkerti Phoenix-Drink Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. értékesítésből származó nettó árbevétele 2017-ben 3,5 milliárd forint, míg az előző üzleti évben mintegy 3,3 milliárd forint volt. A cég árbevétele szinte teljes egészében belföldi értékesítésből származott. A vállalat adózott eredménye 2017-ben közel 93 millió forint, míg 2016-ban mintegy 117 millió forint volt.