Új autógyártó nagyhatalom születik

Autógyártással lépne előre Vietnám

Forrás: VinFast Forrás: VinFast

Robogó nemzeti büszkeség

Forrás: VinFast Forrás: VinFast

A fejlett országok autógyártói a tehetős technológiai társaságok térnyerése miatt egyre komolyabb versenyhelyzettel néznek szembe, azonban Vietnám éppen az autógyártástól reméli az ország gazdaságának további fellendítését, miután az ország legnagyobb konglomerátumához, a Vingroup-hoz tartozó VinFast lehet majd Vietnám első, valódi belföldi autógyártója, a társaság autói pedig már jövő augusztusban az utcára kerülhetnek.A Vingroup közel egy évvel ezelőtt hozta létre a VinFast-et, és a csoport nagyjából 3,5 milliárd dollárt különített el a projektre, az autókat pedig Haiphong kikötővárosban gyártják majd. A VinFast gépjármű gyártási kapacitása eléri majd az éves 250 000 darabot a következő öt év folyamán, ez a mennyiség a Vietnam Automobile Manufacturers Association (VAMA) adatközlése szerint az országban tavaly értékesített gépjárművek 92 százalékának felel meg.A VinFast élén álló Jim DeLuca szerint a cég a bővülő vietnámi autópiac kínálta lehetőséget meglovagolva első körben a belföldön kíván sikereket elérni, a társaság azonban az export irányába is nyit majd és a VinFast a Párizsi Autószalonon lebbentette fel a fátylat arról, hogy Vietnám után melyik országba érkezhetnek meg legelőször a vállalat autói. DeLuca kiemelte, hogy a társaság a Délkelet-ázsiai régiós bővülés mellett másfelé is terjeszkedne a későbbiekben.A VinFast az éves szinten előállítani tervezett 250 000 darab autó mellett 250 000 darab elektromos robogó gyártását is tervezi, míg a cég a robogóelőállítás esetében később egymillió darabra növelné a gyártási darabszámot. A cég mindemellett a jövőre is készül, és a VinFast a német EDAG Engineeringgel közösen megkezdte egy elektromos jármű kifejlesztését is. A társaság menedzsmentje úgy vélte, hogy a cég autóportfólióját kezdetben belső égésű motorokkal vezeti fel, majd az első modellek bemutatása után érkezhet később a cég elektromos autója is.A VinFast valóban szédítő ütemet diktál, a gyors előrehaladáshoz azonban más cégek is segítséget nyújtanak, a társaság első két modelljét jelentő SUV-hez és a négyajtós szedánhoz a BMW szállítja az alvázat, az alkatrészek egy részét a kanadai Magna Steyr tervezte, míg a dizájnért az olasz Pininfarina műhely felelős.A vállalat az emberi erőforrás kérdését sem bízza a véletlenre, a VinFast menedzsmentje valódi autóipari veteránokból áll, a vezetők egy része és a vezérigazgató, Jim DeLuca is korábban a General Motorsnál dolgozott. A két cég között jó a kapcsolat, a VinFast néhány hónapja megállapodást kötött a GM-mel és a vietnámi cég a GM licence alapján gyárthat majd autókat 2019-től.A VinFast vezérigazgatója szerint a vállalat modelljei kezdetben megfizethető árakkal próbálják majd elcsábítani a belföldi vevőket, azonban a cég vezére a pontos árakkal kapcsolatban nem árult el további részleteket. Bár az autóiparágon belül a verseny egyre élesebb, a VinFast várakozásai szerint a társaság egy olyan versenyelőnnyel rendelkezik, ami a cég felé billentheti majd a vásárlói mérleg nyelvét, a vállalat vezére szerint a nemzeti büszkeség határozottan felértékelheti majd a cég autóit a belföldi vevők szemében.