Új befektetési szolgáltató érkezik a magyar tőzsdére

A világ több mint 30 tőzsdéjén jelen levő, prágai központú szolgáltató augusztus 21-én nyújtotta be a kereskedési jog iránti kérelmét, amelyet augusztus 24-én pozitívan bírált el a Budapesti Értéktőzsde. A Patria Finance a cseh tőkepiac vezető befektetési szolgáltatója, amely több mint 26 ezer ügyféllel rendelkezik, és az általa kezelt vagyon mérete közel 1,5 milliárd euró. A BÉT az utóbbi időben növekvő érdeklődést lát olyan külföldi befektetési szolgáltatóktól, akik plusz likviditást tudnak adni a magyar piacnak.Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója a csatlakozással összefüggésben kiemelte, hogy a Budapesti Értéktőzsde azonnali piaci forgalma az elmúlt 4 évben folyamatosan növekedett, 2018 első felében 9,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Végh Richárd mindemellett hozzátette, hogy a BÉT stratégiájának szerves része új befektetők bevonzása a hazai tőkepiacra és a cseh szolgáltató csatlakozása egy újabb bizonyíték arra, hogy a hazai részvénypiac kiváló befektetési lehetőségeket kínál.A Patria Finance vezérigazgatója és igazgatóságának elnöke a csatlakozással kapcsolatban hozzátette, hogy a társaság a közép-kelet-európai régióban történő üzletfejlesztési stratégiánk részeként, valamint az ügyfelek töretlen kérésének eleget téve a Budapesti Értéktőzsdén keresztül most már közvetlen elérést tud biztosítani a magyar részvénypiachoz. Tomáš Jaroš szerint így lehetőség nyílik jobb szolgáltatást, hatékonyabb összeköttetést, rövidebb várakozási időt, illetve könnyedebb hozzáférést nyújtani a magyar piachoz az intézményi és lakossági ügyfeleink számára - versenyelőnyt nyújtva ezzel számukra. A Patria Finance vezérigazgatója továbbá azt is kiemelte, hogy a társaság célja, hogy a magyar piac egyik legfontosabb és legelismertebb szereplőjévé váljon.