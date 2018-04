Új cég a magyar tőzsdén - Mit érdemes róla tudni?

Miért az Alterát választotta a Wallis?

Milyen cégek kerülnek bele az Alterába?

A tőzsdei kibocsátás hosszú és költséges folyamat, így van logika abban, hogy egy már meglévő, működő tőzsdei struktúrába csoportosítson egy új tulajdonos a korábbitól eltérő tevékenységet. Ezt látjuk most az Alteránál is, a Wallis ahelyett, hogy hagyományos IPO-ban menne tőzsdére, időt (IPO prospektus összeállítása) és például tanácsadói díjakat is megspórolva inkább egy rendezett hátterű és tőkehelyzetű, kvázi üres cégbe helyezi az autóipari tevékenységét. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az Altera az elmúlt hónapokban egy egyre nagyobb forgalmat és figyelmet generáló kisbefektetői körrel rendelkező vállalat lett, a Wallis belépése után részben ez a befektetői kör biztosíthatja a papírokban a likviditást.A későbbiekben megvalósítandó tőkeemeléssel az Altera 100 százalékos tulajdonába kerül a Wallis Csoport mind a négy gépjármű kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozó vállalata.Ezek közül messze a legnagyobb cég a gépjármű nagykereskedő, amely Magyarországon az Isuzut, Magyarországon és Romániában a Ssangyongot képviseli, és exkluzív disztribútora a Jaguar és Land Rover járműveknek, alkatrészeknek és kiegészítőknek 7 országban, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Boszniában, Macedóniában, Montenegróban és Albániában. A cég legfrissebb közzétett beszámolója még 2016-os, ami még nem tükrözi azt a méretet, amivel a WAE jelenleg jellemezhető. Abban az évben a vállalat bevétele a 2015-ös közel 4 milliárd forintról 7,8 milliárd forintra ugrott, ebben a növekedésben vélhetően már szerepet játszott a közép-kelet európai régióban megszerzett, az akkori nyilatkozatok alapján évente közel 20 milliárd forint bevételt generáló új tevékenység. 2016-ban egyébként az üzemi eredmény 171, az adózott eredmény pedig 125 millió forint volt (2,2 százalékos üzemi és 1,6 százalékos nettó profit marzs), de a vállalat 2017-ben is tovább növekedhetett, figyelembevéve a Wallis által a vételi ajánlatban közzétett információkat.A gépjárműkereskedéssel foglalkozóés ais az Altera tulajdonába kerül, ez a két vállalat a BMW (autó és motor), a MINI, az ISUZU D-Max és a Maserati járműveit értékesíti. A Wallis Motor Pest árbevétele a 2015-ös 15-ről 2016-ban 17,8 milliárd forintra emelkedett, az üzemi eredmény 229-ről 169 millió forintra esett vissza, az adózott eredmény 236-ról 145 millió forintra esett vissza. A Wallis Motor Duna 2015-ben 5,1, 2016-ban 6,3 milliárd forint árbevételt ért el, az üzemi eredmény 96-ról 118 millió forintra nőtt, az adózott eredmény 77-ről közel 100 millió forintra emelkedett. A számok alapján az látszik, hogy mindkét cég relatíve alacsony marzsokkal működik, az üzemi marzs 1,9, a nettó profit marzs 0,8-1,6 százalék körül állt az elmúlt években.A Wallis Autókölcsönző a Sixt nemzetközi hálózatának magyarországi tagjaként nyújt autóbérlési szolgáltatásokat. A legutóbbi közzétett, 2016-os beszámoló alapján az akkor 46 főt foglalkoztató vállalat a 2015-ös 1,7 után 2016-ban 1,85 milliárd forint árbevételt ért el, üzemi eredménye 96-ról 104 millió forintra emelkedett, adózott eredménye 53-ról 65 millió forintra nőtt, saját tőkéje 550 millió forint volt 2016 végén. Az autókölcsönző lényegesen magasabb profitabilitás mellett működik, mint a gépjárműkereskedő Wallis Motor Duna és Pest, az üzemi marzs 5,7 körül, a nettó profit marzs 3 százalék felett állt az elmúlt években.Összességében az látszik, hogy mindhárom területen dinamikusan nőttek a bevételek, de az összképhez az is hozzátartozik, hogy relatíve alacsony marzsú bizniszekről van szó. A 4 vállalat méretére ezáltal a 2017-es eredményekre - tekintettel arra, hogy közzétett beszámolók még nincsenek - a Wallis Csoport tegnapi nyilatkozatból lehet következtetni, mely szerint a négy vállalat együttes éves árbevétele közel 70 milliárd forint, és a tavalyi évet az előzetes adatok alapján kiugró eredménnyel zárta. Az pedig valószínűsíthető, hogy a trend 2018-ban is pozitív, tekintettel a gépjárműforgalmazás és -kereskedelem bővülésére, a turizmus pezsgésére, mely az autókölcsönző tevékenység eredményességére lehet kedvező hatással.

Mekkora cég lesz az Altera?

Az Altera a Wallis eszközeinek apportját és a tőkeemelést követően kifejezetten nagy midcap cég lehet a hazai tőzsdén, a négy blue chip és a Waberer's után rögtön, összeségében a hatodik,

piaci kapitalizációja alapján pedig a tizenharmadik legnagyobb cég lenne a BUX tagjai között.

520 forintos ajánlat?

Mennyi részvénye lesz a cégnek?

Tervek

Olcsó vagy drága?

Sok befektetőt megzavarhatott, az, hogy bár a cég árfolyama 900 forint körül áll, a Wallis 520 forintért tett ajánlatot a vállalat részvényeire. Ez nem azt tükrözi, hogy a Wallis szerint ennyit érnek az Altera papírjai, egyszerűen a törvényi kötelezettségeknek megfelelően kell ilyen áron ajánlatot tennie a 25 százalékos tulajdoni hányad átlépésével a Wallisnak. Az ajánlati ár meghatározásakor a tőkepiaci törvény a mérvadó, amely alapján több összeg (180 napos, 360 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár, 180 napon belül a céltársaság részvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára, egy részvényre jutó saját tőke értéke stb.) közül a legmagasabbat kell elérnie az ajánlati árnak, ezek közül az Alteránál a 180 napos átlagár volt a legmagasabb, részvényenként 520,25 forint. Ez nem jelenti azt, hogy a részvényeseknek ilyen áron oda kellene adniuk a papírjaikat, a jelenlegi, valamivel 900 forint alatti árfolyamot figyelembe véve nem is lenne ésszerű.A részvényesek szempontjából fontos kérdés, hogy a tőkeemelést követően mekkora lesz a tulajdoni hányaduk az Alterában. Most 3.443.440 darab részvénye (törzs és elsőbbségi részvények együtt) van az Alterának, a három nagytulajdonos közül a Lehn Consulting (23,33%) adta el részesedését a Wallis-nak, ezen kívül az E-Milorg (9,43%) és Nagy Imre (9,22%) összesen 40,9 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek, a közkézhányad 59,1 százalék.Az Altera közgyűlése korábban úgy döntött, hogy amennyiben tőkét emelnek a társaságban, azt az elmúlt 180 nap forgalommal súlyozott átlagárán kell megtenni, vagyis a vételi ajánlat, és a tőkeemelés is ugyanazon az árfolyamon, 520,25 forinton történik, a négy apportelem ezen árfolyam mellett kerül az Alterába. A tegnapi bejelentésben szereplő 15,8 milliárd forintos tőkeemelés és az 520 forintos ár hányadosa alapján az jön ki, hogy 30,37 millió darab új részvényt bocsáthat ki a társaság, vagyis a teljes részvénydarabszám 33,76 millió darabra növekedhet. Ebből az is adódik, hogy a közkézhányad a mostani 59,15 százalékról kb. 8 százalékra csökkenhet.A tegnapi közlemény alapján a vételi ajánlat és az apport sikeres lezárása után az Alterába apportálásra kerülő autóipari operációkban további növekedést terveznek, erősíteni kívánják az autóipari csoport elmúlt 26 évben elért pozícióit Magyarországon és a közép-kelet európai régióban. Céljuk, hogy a magyarországi és kelet-közép európai régiós pozíciójukat tovább erősítsék, piaci részesedésüket növeljék, és az ehhez szükséges finanszírozási forrásokhoz a tőzsdei jelenlét segítségével még előnyösebben hozzáférjenek, a részvényeik bekerüljenek a BÉT Prémium kategóriájába és a BUX indexbe.A célok elérése érdekében az Altera tulajdonába kerülő négy vállalat tevékenységi körét újabb márkák és piacok megszerzése révén kívánják bővíteni. A középtávú tervek között szerepel további autóértékesítési pontok nyitása, a már meglévő márkakereskedő- és szervizhálózat fejlesztése Magyarországon és a régióban. Az Altera tulajdonába kerülő társaságoknak ezen kívül új befektetési lehetőségeket teremthet az iparág átalakulása, így az elektromos autózás fejlődése, az önvezető autók megjelenése és a közösségi autózás erősödése. Ezen célok megvalósítása akvizíciók, új vállalatok alapítása és a meglévők tevékenységének bővítése útján történhet. A tőzsdei jelenléttel a társaság célja, hogy a cégcsoport kihasználja a nyilvános tőkepiac nyújtotta, a növekedési célok megvalósításához szükséges finanszírozási lehetőségeket, és kialakuljon egy jelentős mértékű, de kisebbségi közkézhányad, valamint a növekedéssel értéket teremtsen részvényeseinek.Jelenleg nem sokat tudunk a 4 cég együtteséről (a 2017-es számok még nem publikusak), amely bekerül az Alterába, azt viszont elmondta a menedzsment, hogy a 900 forint körüli árfolyammal közel 30 milliárd forint lehet a cég tőzsdei kapitalizációja, a vállalat 2017-es árbevétele pedig közel 70 milliárd forint volt, ennek a kettőnek a hányadosa, vagyis a P/S mutató 0,43 az Alteránál. Ahhoz, hogy megnézzük, hogyan viszonyul ez az érték a legközelebbi szektortársak árazásához, olyan tőzsdén jegyzett vállalatokat kerestünk, amelyek profilja a legközelebb áll az Alteráéhoz, elsősorban európai autó- és autóalkatrész kis- és nagykereskedőket, valamint autókölcsönzőket tettünk a peer groupba. A végeredmény azt mutatja, hogy P/S-alapon az Altera jelenlegi árazása megfelel az autókölcsönzők átlagának, de magasabb, mint ahogy az európai autó- és alkatrészértékesítőket árazzák. Fontos azonban, hogy a menedzsment azt is hozzátette a tegnapi bejelentéskor, a vételi ajánlat és az apport sikeres lezárása után további növekedést terveznek, melynek megvalósítása akvizíciók, új vállalatok alapítása és a meglévők tevékenységének bővítése útján történhet.