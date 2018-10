Új cég jön a magyar tőzsdére

Mivel foglalkozik a Megakrán?

A vállalat tulajdonosi szerkezete

A Megakrán az elmúlt 14 évben a magyarországi emeléstechnikai, daruzási, gyártósor- és géptelepítési piac egyik meghatározó szereplőjévé fejlődött. A vállalat, amely országosan 3 telephellyel rendelkezik, elsősorban emeléstechnikai és géptelepítési háttérszolgáltatásokat nyújt gépgyártó, elektronikai, élelmiszeripari, gyógyszeripari, valamint energetikai cégek számára. Szolgáltatásait elsősorban iparvállalatok veszik igénybe.A Megakrán egyik főszegmense a daruzási, emeléstechnikai szolgáltatások nyújtásával, másik főszegmense pedig gépek, komplett gyártósorok installálásával, telepítésével foglalkozik. Ehhez a két főtevékenységhez kapcsolódik kiegészítő szolgáltatásként az emelőgépek bérbeadása, az emeléstechnikai biztonsági termékek forgalmazása, valamint szakértői szolgáltatások nyújtása.A Megakrán az alapító Langmáhr Tamás és Vitkovics Péter tulajdonában van, előbbi 570 ezer darab részvényt, míg utóbbi 30 ezer dara részvény birtokol a társaságban, amelyek 95 százalékos, illetve 5 százalékos tulajdoni részesedést testesítenek meg.

Fontosabb sarokszámok

A 2016, 2017 és 2018-as adatok alapján elmondható, hogy az árbevétel összetételében jelentős változás következett be 2016-hoz képest. Ebben az üzleti évben ugyanis az árbevétel közel kétharmadát a daruzás üzletág és az egyéb tevékenység alkotta közel azonos nagyságrendben. 2018 első félévében viszont az egyéb (személyzet, kiegészítők) tevékenységből származó árbevételek aránya 5 százalékra esett vissza a 2017. I. félévi 11 százalékról. A csökkenés oka az volt, hogy a kereskedelmi célú gépértékesítés egyre kisebb nagyságrendet ért el, illetve 2018 első félévében ilyen értékesítés már nem is történt. A daruzás üzletág mellett a géptelepítési üzletág nőtt a legnagyobb árbevétel-termelő üzletággá, így 2018. I. félévére ebből a két tevékenységből származott az árbevétel háromnegyede.

A vállalat 2017-es beszámolója szerinti EBITDA-ja közel 56 százalékkal (363 millió forinttal) csökkent a 2016-os üzleti évhez képest. Az árbevétel 18,4 százalékos csökkenésével (2016-ról 2017-re 327 millió forint eltérés) párhuzamosan csökkent az anyagjellegű ráfordítások mértéke 37,5 százalékkal (362 millió forinttal), a működési ráfordítások csökkenésében a hatékonyság növelő lépéseknek, új eszközök gazdaságosságának, illetve saját szervizpark kialakításának is nagy szerepe volt. Az eredményt viszont csökkentette a személyjellegű ráfordítások növekedése (265 millió forinttal), illetve az egyéb eredmény csökkenése (158 millió forinttal), melyben kiemelten nagy szerepe volt a 2015-ben megképezett céltartalék 2016-os feloldásának. A 2017-es évben viszont ilyen eredményjavító bevétel nem volt.

A kibocsátó adózott eredménye 2016 és 2017 között 388,5 millió forintról 10,6 millió forintra csökkent, amely az árbevétel csökkenésének és a működési ráfordítások növekedésének együttes hatásából eredt.

A bevezetés főbb részletei

A Megakrán meglévő részvényeit kívánja az Xtendre bevezetni. Fontos, hogy nem kerül sor újonnan kibocsátandó részvények nyilvános értékesítésére

A részvények Xtendre való regisztrációját, illetve a kibocsátó nyilvánosan működő részvénytársasággá válását követően kerül majd csak sor újonnan kibocsátandó részvények zártkörben történő értékesítésére

Az Xtendre bevezetésre kerülő részvények teljes névértéke 600 millió forint

A bevezetés költségeit a kibocsátó viseli saját forrásból, valamint a tőzsdei felkészülést támogató mentor programon elnyert 50 százalékos intenzitású, vissza nem térítendő támogatásból, amelynek összege 40 millió forint volt

Mi a célja a menedzsmentnek?

Mi az az Xtend piac?

A Megakrán tulajdonosának és menedzsmentjének döntése alapján a vállalat a továbbifejlesztéseinek és bővítéseinek finanszírozási igényét elsősorban tőkeági finanszírozással kívánja megvalósítani. Ennek érdekében tőkeemelésen keresztül új tulajdonosokat kíván bevonni a vállalatba, miután részvényei bevezetésre kerültek a BÉT Xtend platformjára.Néhány héttel ezelőtt készítettünk interjút Végh Richárddal, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatójával, és Nemescsói Andrással, a DLA Piper Budapesti irodájának partnerével. Végh Richárd akkor elmondta, az Xtend egy olyan piac, amely a tőzsdére lépés leggyorsabb és leghatékonyabb módja, a szabályozott piachoz képest alacsonyabb tőzsdei díjjal, ráadásul a Mentoring Program keretében a költségek egy része fedezhető a programban résztvevő vállalatoknak.További könnyebbség az Xtend piacra lépő vállalatoknak, hogy beszámolóikat továbbra is a magyar számviteli szabályok szerint készíthetik, nem kell átállniuk az IFRS szerinti riportálásra, de számukra a jelentéstétel is egyszerűsített, természetesen úgy, hogy a befektetővédelem garantált.Érdemes kiemelni, hogy a középvállalatok számára létrehozott Xtend piacon megjelenő cégek számára a támogató ökoszisztéma része a kijelölt tanácsadó, amely feladata, hogy támogatja, folyamatosan figyelemmel kíséri a kibocsátók működését. Ráadásul ez a szakmai kapcsolat a tőzsdei bevezetéssel nem ér véget, a forgalomban tartás során is folyamatosan szerződéses viszonyban kell állniuk egymással.