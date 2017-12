Új cégek jöhetnek jövőre a magyar tőzsdére

Napi szintű a kapcsolatot sikerült kiépíteni kis-és középvállalatokkal, illetve néhány nagyvállalattal, akik potenciális kibocsátók lehetnek a jövőben, vagyis sikerült eljuttatni azt az üzenetet, hogy a tőzsde nyitott a kkv-k irányába - értékelte az évet a hazai tőzsde vezetője.Az év csúcspontja a Waberer's tőzsdei kibocsátása volt Végh Richárd szerint, hiszen a társaság megmutatta, hogy lehet növekedni a tőkepiac segítségével, hiszen a kibocsátással bevont forrásból egy lengyel versenytársat vásárolt fel. Korábban évente öt kibocsátást célzott meg a BÉT a tőzsdefejlesztési tervek során, ez idén nem teljesült, de a szám a stratégia ötéves időtávjára vonatkozik és jövőre előreláthatólag több vállalat is megjelenik a piacon.Tíz olyan nemzetközi vállalattal is kapcsolatban van a BÉT, amelyek részvényei külföldi tőzsdén forognak, de Magyarországon érdemi tevékenységet folytatnak. Azon dolgozik most a BÉT, hogy bemutassák nekik a másodpiaci bevezetés előnyeit, ami például a likviditás növelése a hazai magánbefektetők elérésével, valamint az indexekbe való bekerülés, amivel az alapkezelők is megjelennek a cég tulajdonosai között. A 2020-ig szóló fejlesztési stratégia része az állami vállalatok tőzsdei megjelenése is, ami nem csak a tőzsde érdeke, de javítja a vállalat hatékonyságát is, hiszen fel kell vállalnia az ezzel járó transzparenciát is.Az első 11 hónapja alapján arra számít Végh Richárd, hogy pozitív eredménnyel zárhatja az évet a tőzsde, amit továbbra is a piacfejlesztésbe forgatnak vissza, például a kapcsolatépítés érdekében szervezett rendezvényekre költenek.A MiFID II bevezetésével kapcsolatban a tőzsde vezére elmondta, hogy az új jogszabályok implementálását már 2016-ban megkezdték. A szabályozás transzparensebbé teszi a pénz-és a tőkepiac működését, ami jó a pénzügyi tudatosság szempontjából, ennek erősítésére pedig nagy szükség van Magyarországon.A jövő évvel kapcsolatban Végh Richárd elmondta, hogy 2018-ban a tőzsdefejlesztés harmadik évébe lép a BÉT és arra számítanak, hogy már jönni fognak az első két év munkájának eredményei. Generációváltás zajlik Magyarországon, a második generációs vállalatvezetők többsége már nyitottabb a tőkepiaci megjelenésre.