Új célpontot talált a világ legpesszimistább befektetője, itt a következő big short

A Horseman Global nehéz időszakot tudhat maga mögött, miután a befektetési alap az elmúlt hat év folyamán a short pozíciós kitettsége miatt folyamatosan alulteljesítette a piacot, sokan emiatt csak a világ legpesszimistább hedge fund-jaként emlegetették a Horseman-t. Az alap augusztusban újabb 5 százalékos veszteséget szenvedett el, és a Horseman az idei évben eddig összesen 10,4 százalékos veszteséget realizált.A Horseman alapkezelője, Russell Clark a befektetőknek küldött legutóbbi levelében kiemelte, az elmúlt évben több short-pozícióra csábító lehetőség kínálkozott a piacokon, ugyanakkor azt Clark is elismerte, hogy ha a befektetései ötletei nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, az az alap teljesítményén is megmutatkozik, amelyet Clark ''átlagosnak'' nevezett az utóbbi időben.Bár a harmadik negyedév hamarosan véget ér, a Horseman úgy tűnik megtalálta a következő big short-ot, miután az alapkezelő a félvezető szektort közelebbről megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az iparágon belül a szenzorok piacát érdemes figyelemmel követni, mivel a szenzorok piaca hosszú ideig tartó növekedés után visszaesést mutat az autóipar felől érkező megrendelésállomány visszaesése és a kínai gazdaság lassulása miatt. A Horseman Global szerint a magasabb nyersanyagárak rányomják bélyegüket az autógyártó cégek jövedelmezőségére, míg az alapkezelő mindemellett külön kiemelte az autógyártók jelentős adósságállományát is.Mindezek alapján a Horseman a szenzor-gyártásban érdekelt társaságok részvényei mellett a bankok és autógyártók papírjait shortolja, amelyekre negatív hatást gyakorolhat a vállalati adósságpiac romlása, a befektetési alap mindemellett csökkentette kitettségét az olyan bányászati cégekben, amelyek az autóipar által felhasznált nyersanyagok előállításában érintetettek. Az alapkezelő szerint a kínai autópiac a lassulás jeleit mutatja, mindez pedig várhatóan visszaveti majd a piacon domináló külföldi szereplők profitablitását.