Új életet lehelnének az EU-bővítésbe

A dokumentumban elképzelhetőnek nevezték Montenegró és Szerbia 2025-ös csatlakozását, de leszögezték, ez teljes mértékben a reformfolyamat előrehaladásától függ. A térségben jelenleg csak ezen két országgal folynak csatlakozási tárgyalások, a bizottság ugyanakkor kiemelte, hogy "2025 nem a csatlakozás rögzített időpontja, és nem is a céldátuma".Mint írták, Montenegrónak elsősorban a jogállamiság, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén kell eredményeket felmutatnia. Szerbiában pedig elengedhetetlenek a jogállamisági és gazdasági reformok, illetve a megbékélés előmozdítása, a Koszovóval való kapcsolatok átfogó, jogilag kötelező normalizálása. Albánia és Macedónia jelentős előrehaladást ért el az uniós csatlakozáshoz vezető úton, és a bizottság készen áll arra, hogy - a teljesített feltételek alapján - ajánlást készítsen a velük folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdéséről. Folyamatos erőfeszítéssel és szerepvállalással Bosznia-Hercegovina is tagjelölt lehet, s Koszovónak is lehetősége van arra, hogy a stabilizációs és társulási megállapodás végrehajtása révén idővel tovább haladjon az integráció útján - hangsúlyozták."Nem fogjuk megismételni a múlt hibáit" - mondta Johannes Hahn uniós bővítési biztos Bulgária és Románia sokak szerint elsietett felvételére célozva. Hozzátette, több uniós országban még mindig érezhető egyfajta "bővítési fáradtság", eközben viszont az európai vállalatok egyre fokozzák nyugat-balkáni jelenlétüket. "Kizárólag akkor veszünk fel új tagállamokat, ha megoldották a konfliktusaikat a szomszédjaikkal" - fogalmazott.Brüsszel hat kiemelt kezdeményezést határozott meg az érintett államokkal való együttműködés erősítésére egyebek mellett a jogállamiság, a biztonság, a migráció, a társadalmi-gazdasági fejlődés, a közlekedés és az energia, illetve a digitalizáció területén. Emellett arra is javaslatot tettek, hogy 2020-ig fokozatosan emeljék az úgynevezett előcsatlakozási támogatások összegét.A stratégiában végezetül aláhúzták, hogy az EU-nak is fel kell készülnie az új tagok befogadására, intézményi és pénzügyi szempontból is. A tagállami kormányokat tömörítő tanácsban jobban ki kell használni a minősített többségi szavazás nyújtotta lehetőségeket, hatékonyabb mechanizmusokra van szükség arra az esetre, ha valamely uniós országban módszeresen megsértik a jogállamisági elveket, továbbá különleges előírások kellenek annak biztosítására, hogy a jövőbeli tagállamok ne akadályozhassák meg más nyugat-balkáni tagjelöltek csatlakozását - írták.