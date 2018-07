Új elnöke van a Magyar Ásványolaj Szövetségnek

Elődjét, Fasimon Sándor a horvát olajtársaság, az INA olajvállalat igazgatóságának elnökévé választották, ezért kérte visszahívását. Ratatics Péter a Mol Magyarország vezetését is tőle vette át július 1-jével.A MÁSZ új elnöke 2007-ben csatlakozott a Mol-csoporthoz, 2011-től 2018-ig tagja volt az INA igazgatóságának is. Az alapszabály szerint 2020 decemberéig töltheti be tisztségét a szövetség élén.