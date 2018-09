Új gyógyszert fog értékesíteni a Richter

A Cyclogest-ről A peteérés és a menstruáció szabályozásán túl a progesterone elengedhetetlenül szükséges a terhesség kialakulásához és megtartásához. A Cyclogest hüvelykúp 400mg progesterone-t, egy természetes módon előforduló progesztogént tartalmaz. A Cyclogest felkészíti a méhfalat (endometrium) arra, hogy a lehető legfogékonyabb legyen az embrió számára, így kritikus szerepe van a luteális fázis fenntartásában az asszisztált reprodukciós technológia (ART) keretén belül.

Esik az árfolyam

A Richter ma bejelentette, hogy licensz és forgalmazási megállapodást kötött az L.D. Collins & Co. Limited-del, annak 400 mg progesterone hatóanyag tartalmú, asszisztált reprodukciós technológián (ART) alapuló termékének, a Cyclogest-nek az értékesítéséről. A Richter a terméket az Európai Unió 27 országában forgalmazza majd. A készítmény már megkapta a forgalomba hozatali engedélyeket ezekben az országokban. Az engedélyek tulajdonosának átjelentését követően, a Richter a terméket várhatóan 2019 első felétől vezeti be a piacra. A megállapodás értelmében a termék forgalomba hozatalát követően a Richter árbevételhez kötött royalty-t fizet L.D. Collins részére.A Richter vezérigazgatója szerint a Cyclogest hasznos kiegészítése lehet a társaság már meglévő, a női fertilitást elősegítő termékkörünknek. Orbán Gábor mindemellett azt is kiemelte, hogy a Richter a gyógyszeripar felelős szereplőjeként tisztában van a női reprodukciós képesség jelentőségével, és a vállalat elkötelezte magát, hogy ezt az igényt a gyógyszeripar oldaláról támogassa.A bejelentéssel kapcsolatban megkérdeztük Beke Zsuzsát, a Richter kormányzati kapcsolatok és PR vezetőjét, aki elmondta, hogy a Cyclogest-nek a Bemfola mellett kiegészítő terápiás szerepet szánnak. A készítményt az asszisztált reprodukciós eljárás keretében kívánják alkalmazni és a Cyclogest a Bemfolát jól kiegészítheti majd.Beke Zuzsua mindemellett kiemelte, hogy a royalty mértéke 10 százalék körül van, míg a készítmény várhatóan lassú felfutását követően 2025-től maximálisan évi 5 millió eurós éves árbevételt vár a készítménytől a társaság.Mérsékelt eséssel indította a keddi kereskedést a Richter, a bejelentést követően azonban az esés egy részét ledolgozta az árfolyam, a Richter 0,2 százalékkal került ma lejjebb.