Új harckocsikat vesz Magyarország

A Krauss-Maffei Wegmann vállalatcsoporttal kötött szerződés értelmében 44 új, a 21. századi hadviselés követelményeinek megfelelő harckocsival és 24 önjáró löveggel gyarapodik a Magyar Honvédség.A rendezvényen elhangzott: a légierő után most a szárazföldi haderőnem megerősítése következik.Mint korábban is írtuk, gőzerővel folyik a Magyar Honvédség fejlesztése, a Zrínyi 2026 program keretein belül egy csomó modern fegyvert, járművet és egyéb eszközt kapott és fog kapni a hadsereg.A fejlesztésben magyar cégek is részt vesznek majd, így vélhetően a program jótékony hatással lesz a hazai gazdaságra is, sőt, még a fegyvergyártás is újraindul Magyarországon. A program célja a katonaság fejlesztése mellett a NATO 2%-os GDP-arányos kiadáselvárásainak való megfelelés is.