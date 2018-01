Új kedvenc részvénye van a hazai alapkezelőknek

Decemberben nagyot ralizott a magyar tőzsde, 38 674 ponttól 39 612 pontig szárnyalt a BUX értéke, ami 2,4 százalékos emelkedésnek felelt meg. Az emelkedés ellenére a hazai alapkezelők körében végzett felmérés alapján a döntő többségük nem vár nagyobb elmozdulást a haza részvénypiacon a következő 3 hónapban, így az előrejelzések alapján a BUX index megpihenhet a 38 31-41 592 pontos sávban.Hosszabb távon, az elkövetkezendő egy évre vonatkozóan már jobban megoszlanak a vélemények, a megkérdezettek 43 százaléka 5-15 százalék közötti esésre számít a következő egy évben.

Az alapkezelői válaszokból képzett hangulati indikátorokon az látszik, hogy nem változott az alapkezelők hangulata az előző hónaphoz képest.

12 hónapos időtávon azonban az látszik, hogy nőtt a pesszimizmus az alapkezelők körében, ami annak tudható be, hogy extrémebb esés is elképzelhető.

A legfrissebb felmérés a kedvenc részvények tekintetében is hozott változásokat, a Mol-papírokat négyen is jelölték a kedvenc részvények közé, de bekerült az Elmű és a Rába is a kedvelt papírok körébe. A kevésbé kedvelt részvények közé bekerült a Magyar telekom és az Alteo.