Új kommunikációs igazgató az MVM-nél

A marketingszakember korábban hasonló területen dolgozott az Intercomnál, a Reader's Digestnél, a UPC Magyarországnál, az E.Onnál és a Sanománál is. A legutóbb a Budapesti Metropolitan Egyetem marketing- és kommunikációs vezérigazgató-helyetteseként, illetve óraadójaként tevékenykedett.Hétfőn a 24.hu írta meg, hogy távozik a csoport eddigi kommunikációs vezetője, Bentzik Réka. A lépés kapcsán több lehetséges magyarázat is napvilágot látott, az egyik szerint miközben az MVM saját döntéseként tálalta a Civil Összefogás Fórum félmilliárdos támogatását, az igazgató az Origónak adott tavalyi interjújában kormányzati jóváhagyást említett. A Népszava szerint távozása inkább azzal magyarázható, hogy a kommunikáció mellett a külügyi és a kormányzati kapcsolatokért is felelős egykori MVM-vezető közel áll Szivek Norberthez, az MVM-et korábban felügyelő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) lemondott vezetőjéhez.