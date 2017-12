Új magyar energiatőzsde indul - Ezt érdemes tudni róla

Ez lényegében azt jelenti, hogy a jövőben csak spot kereskedés lehetséges a szervezett gáz- és villamosenergia-piacokon (mivel a spot termékek nem tartoznak a MiFID II szabályozás alá).

Nyitott pozícióik átruházhatók a HUDEX-re egy átruházási okirat aláírásával, így pozícióik továbbra is nyitva maradnak.

Amennyiben e kereskedők a fizikai határidős ügyletek kereskedelmét meg kívánnák szüntetni, úgy a HUPX-en (a villamosenergiával kapcsolatosan) megnyitott pozíciókat 2017. december 20-a előtt, míg a CEEGEX-en (a gázra vonatkozó) nyitott pozíciókat 2018. január 3-a előtt lezárják.

2017 áprilisában a HUPX Zrt. ("HUPX"), a HUDEX alapítója, megkapta a Magyar Nemzeti Banktól a tőzsde alapítására vonatkozó engedélyt, az új szabályozott piac működésére vonatkozó külön engedély kiadása cikkünk megjelenésekor még folyamatban van. Az év végéig a CEEGEX Zrt. ("CEEGEX") folytatja a gáztőzsdei kereskedést, a HUPX Zrt. pedig a villamosenergia - szervezett piaci kereskedést, mind a magyarországi spot, mind a fizikai határidős piacon.A HUDEX-et a HUPX Zrt., a magyar villamosenergia tőzsde alapította annak érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljen az Európai Unió új pénzügyi rendeleteinek, a MIFID II-nek és a MIFIR-nek. Az új jogszabályi rendelkezések szerint a HUPX és a CEEGEX "futures" (határidős) platformjain forgalmazott gáz és villamos energia származtatott termékeit pénzügyi eszközöknek kell tekinteni. Következésképpen 2018. január 3-tól ezek az eszközök kizárólag szabályozott piacokon forgalmazhatók, és a kapcsolódó platformoknak meg kell felelniük a MiFID II szabályainak.A magyar villamos energiáról és a földgázellátásról szóló törvények ennek megfelelően módosultak, összhangban az új EU szabályozással. A spot és a határidős termékeknek a különböző szabályozott piacokon való elkülönítése érdekében egy új szervezet létrehozása vált szükségessé, amely felelős mind a villamos energia, mind pedig a gázpiacokért a származékos energiatermékek, mint pénzügyi eszközök tekintetében. A HUDEX a magyar pénzügyi határidős energiaügyleteket kínálja a fizikai teljesítés lehetőségével (a HUPX másnapi piacán keresztül) 2018. január 3-tól kezdődően.Azok a piaci szereplők, akik jelenleg fizikai határidős ügyletekkel kereskednek, két megoldás közül választhatnak.Ami a technikai kérdéseket illeti: ugyanaz a szokásos "Trayport" szoftver kerül alkalmazásra a kereskedésben, mint a HUPX és a CEEGEX esetében. A HUDEX által kezelt piacra történő belépéshez a HUPX és a CEEGEX weboldalaira már feltöltésre került valamennyi szükséges okirat-minta (beleértve a csatlakozási dokumentumokat is), így a tagfelvétel kérelmezése akár a piac hivatalos megnyitása előtt is megkezdődhet.Az elszámolást ugyanazon központi szerződő felek végzik, mint a spot termékek esetében, a European Commodity Clearing AG ("ECC") a villamos energia, míg a KELER Központi Szerződő Fél Zrt. ("KELER KSZF") a földgáz elszámolásért felelős a határidős piacon. Így a jelenleg működő elszámolási és kiegyenlítési rendszert nem befolyásolja ez a változás. Mind az ECC, mind a KELER KSZF a tagok kérésére vállalja a bejelentési kötelezettséget a tagok nevében a származtatott ügyletekre vonatkozó szerződések, valamint e szerződések bármely módosítása és megszüntetése tekintetében, a vonatkozó 648/2012/EU Rendelet (európai piaci infrastruktúra-rendelet, "EMIR") alapján. A HUDEX által kötött megállapodások származékos ügyleteknek minősülnek, azonban nem tőzsdén kívüli (OTC) származtatott ügyleteknek, ezért a jelentéstételi kötelezettségek kizárólag az EMIR-ből származnak, és nincs elszámolási küszöbérték illetve kockázatmérséklési kötelezettség.A fentiek fényében, azt feltételezve, hogy a HUDEX tartja a tervezett indítási időpontot, a jelenlegi tagok határidős piacon történő kereskedése egyszerűen állhat át az új rendszerre, és a megfelelő villamos energia tőzsde munkatársaitól is segítséget kapnak.Javasolt továbbá, hogy az ilyen piacok "új belépői" már most kezdjék meg a szükséges szerződések és megállapodások HUDEX-szel történő megkötését annak érdekében, hogy elkerüljék a további adminisztratív terheket a pozíciók átruházásából eredően.