Új magyar gázkereskedő cég jött létre

Az új céget a cégbíróság Monavis Energy Zrt. néven jegyeztek be néhány napja, amelynek fő profilja a gázkereskedelem, gázelosztás. A gázkereskedő alapítója a vagyonkezeléssel foglalkozó Monavis Holding Zrt., az utóbbinak pedig nemcsak vezérigazgatója, hanem egyedüli részvényese is Kertész, így közvetetten a gázkereskedő is az övé.A zrt.-kre előírt minimális, 5 millió forint alaptőkével bejegyzett társaság vezérigazgatója Kertész Balázs, aki a svájci adóparadicsomként számon tartott Zugban található lakcímet adott meg a cégbíróságnak. Zug a magyar energetikai biznisz fellegvára, oda van bejegyezve például a MET Holding AG is.Kertész emellett igazgatósági tag az ország biztonsági tartalékáról gondoskodó Magyar Szénhidrogénkészletező Szövetség évi 8 milliárd forint forgalmú cégében, az Opal Szolgáltató Zrt.-ben.