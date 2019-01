Új néven folytatja a Plotinus, cél a BUX index

Vagyonkezelés, forrásbevonás, cél a BUX index

Nagy rali után zuhanás

Továbbra is vagyonkezelőként, de immáron AKKO Invest Nyrt. néven folytatja tevékenységét a Plotinus Holding, miután a társaság részvényesei a szerdai rendkívüli közgyűlésen számos fontos kérdésben hoztak döntést. A Budapesti Értéktőzsdén 2011 óta jelenlevő társaság azt követően döntött a változásokról, hogy a vállalat 20 százalék feletti szavazati arányát megszerző fő tulajdonosa a szintén a BÉT-en jegyzett Appeninn és Altera (AutoWallis) korábbi fő részvényese, az ifj. Ádámosi György érdekeltségébe tartozó svájci székhelyű AGY69 AG befektetési cég lett. A mai közgyűlésen a részvényesek többek között megválasztották a társaság új Igazgatótanácsát, valamint módosították a társaság székhelyét.Prutkay Zoltán, az AKKO Invest új igazgatótanácsának a tagja a tervek kapcsán elmondta, hogy a vállalat hosszú távú stratégiáját ezt követően alakítják ki, de a fő tulajdonos szándékai alapján a társaság a jövőben is vagyonkezeléssel kíván foglalkozni, melynek során reálgazdasági és tőkepiaci befektetések egyaránt helyet kaphatnak. Az AKKO célja, hogy befektetéseivel értéket teremtsen részvényeseinek, így intenzív növekedési terveik vannak, amit a továbbiakban is a tőkepiac nyújtotta eszközök igénybevételével kívánnak megvalósítani. A vállalat célja, hogy a jelenlegi Standardból a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába és a BUX indexbe is bekerüljön.Ádámosi György a részesedésszerzés kapcsán elmondta, hogy miként eddigi tőzsdei befektetései során, így ez esetben is bízik benne, hogy az AKKO izgalmas időszak előtt áll, és összes részvényesének értéket fog teremteni. A befektető hosszú távon tervez a tőzsdén, mivel a magyar gazdaság és a Budapesti Értéktőzsde által biztosított forrásbevonási környezetet továbbra is kedvezőnek ítéli meg. A társasággal kapcsolatos terveihez hozzátette: nem tartja kizártnak, hogy tovább növelje részesedését a vállalatban.Tavaly év végén pörögtek fel az események a Plotinusnál, a vállalat részvényárfolyama december eleje óta meredeken emelkedett, aztán idén év elején a bejelentés is megérkezett : a korábban az Appeninnben és az Alterában is tulajdonos ifjabb Ádámosi György egy svájci cégén keresztül szerzett 1,22 százaléknyi tulajdoni hányadot a Plotinusban, amivel azonban 20 százaléknyi szavazati arányt is megszerzett (mivel a Plotinus részvényeinek nagy részét már visszavásárolta, így azok a közgyűlésen nem szavaznak). A Plotinus árfolyama a bejelentést követően tovább emelkedett, az akkori 10 000 forint körüli szintről múlt hét végére 44 600 forintig ralizott, azóta viszont esik, ma közel 20 százalékos esés után 24 800 forintig esett, néhány nap alatt értékének közel felét elveszítette, de piaci kapitalizációja még mindig 12 milliárd forint felett áll.