Új részvénykategória-rendszert vezet be a Budapesti Értéktőzsde

A vállalat árfolyamértéke el kell, hogy érje a 250 millió forintot.

Legalább 10 százalékos közkézhányad szükséges (vagy 100 millió forint értékű papír forogjon "közkézen" vagy a vállalat legalább 100 tulajdonossal kell, hogy rendelkezzen).

Az adott vállalat legalább 1 év lezárt üzleti évvel kell, hogy rendelkezzen.

Miután 2017 őszén elindult a Budapesti Értéktőzsde multilaterális kereskedési rendszereként (MTF) működő Xtend piaca, időszerűvé vált, hogy a BÉT felülvizsgálja a szabályozott piacán a részvényekre jelenleg alkalmazott kategóriarendszert, a belépési és a folyamatosan teljesítendő kritériumokat, valamint az egyes kategóriák közötti átjárás módozatait. Az új piaci struktúra lényege az, hogy a szabályozott piacon maradjanak, illetve nagyobb számban jelenjenek meg a tőzsdei szereplésre mind méretükben, mind életciklus szempontjából legalkalmasabb, érettebb kibocsátók. Ugyancsak fontosak a nemzetközi gyakorlat vizsgálatából levont következtetések és az a törekvés, hogy egy versenyképes, könnyen áttekinthető, befektetők és kibocsátók számára is megfelelő szabályozási környezet kerüljön kialakításra.A BÉT igazgatósága és a kibocsátói érdekképviseletet ellátó Kibocsátói Bizottság már elfogadta a változtatásokat, a BÉT Általános Üzletszabályzatának módosításához szükséges felügyeleti jóváhagyást követően az új szabályozás várhatóan 2019. január 1-jén lép hatályba az új belépők számára. A már tőzsdére bevezetett kibocsátókra 1 év türelmi idő vonatkozik, így rájuk 2020. január 1-től lesznek érvényesek a módosítások.Belépési küszöbök meghatározása a Standard kategóriába történő belépéshez:Megszűnik az eddigi kettős rendszer, amelyben más kritériumok voltak érvényben a bevezetésekre és mások a kategória-felülvizsgálatokra. Ezt követően az árfolyamérték és közkézhányad minimumok folyamatos fenntartását ellenőrzi majd a BÉT féléves felülvizsgálatok keretében mind a Prémium, mind a Standard kategóriában. Megszűnik a nyilvános tranzakció követelménye a Standard kategóriában.Az új szabályozás életbelépése után megszűnik a T kategóriába történő belépés lehetősége, helyette a BÉT Xtend piac várja a főpiac "előszobája" iránt érdeklődő vállalkozásokat.A módosításokat széleskörű piaci konzultáció előzte meg, így a BÉT reményei - és a résztvevők visszajelzései - szerint az új részvénykategória szabályok egy olyan átlátható, logikus rendszert alkotnak majd, amely nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét és a befektetői érdekek védelme mellett a kibocsátók számára is egyszerűbb lesz, ami hozzájárul a BÉT piacainak vonzóbbá tételéhez.