Új szabályok léptek életbe a BÉT-en

Az új struktúra azt a célt szolgálja, hogy a szabályozott piacon maradjanak, illetve nagyobb számban jelenjenek meg a tőzsdei szereplésre legalkalmasabb kibocsátók. Fontos szempont volt a módosításnál az is, hogy könnyen áttekinthető, befektetők és kibocsátók számára is megfelelő szabályozási környezet alakuljon ki.A változások értelmében a belépési küszöb a standard kategóriába, hogy a vállalat árfolyamértéke elérje a 250 millió forintot. Emellett legalább 10 százalékos közkézhányad szükséges (vagy 100 millió forint értékű papír forogjon közkézen vagy a vállalat legalább 100 tulajdonossal kell, hogy rendelkezzen) és további feltétel, hogy az adott vállalat legalább 1 év lezárt üzleti évvel rendelkezzen.Megszűnik az eddigi kettős rendszer, amelyben más kritériumok voltak érvényben a bevezetésekre és mások a kategória-felülvizsgálatokra. Ezt követően az árfolyamérték és közkézhányad minimumok folyamatos fenntartását ellenőrzi majd a BÉT féléves felülvizsgálatok keretében mind a prémium, mind a standard kategóriában.Eltörlik a nyilvános tranzakció követelményét a standard kategóriában. Az új szabályozás életbelépése után a T kategóriába már nem léphetnek be új szereplők, helyette a középvállalati igényekre szabott, a főpiac előszobájának tekinthető Xtend piacra kérhetik részvényeik bevezetését a vállalkozások.A módosítások 2019. január 1-jén lépnek hatályba az új belépők számára. A már tőzsdére bevezetett kibocsátókra 1 év türelmi idő vonatkozik, így rájuk 2020. január 1-től lesznek érvényesek a módosítások.