Új tulaja lehet a Lánchíd lábánál lévő Sofitelnek

A társaságok pénteki közleménye szerint a teljes eladási ár körülbelül 75 millió euró, vagyis mintegy 23 milliárd forint. A hotelt továbbra is az Orbis Hotel Group üzemelteti hosszú távú, 30 év kezdeti periódusú menedzsmentszerződés alapján.A megállapodás szerint az új tulajdonos a szálloda felújításával a Sofitel márkára jellemző modern luxus tereket alakít ki.A közlemény idézi az Orbis Hotel Group elnök-vezérigazgatóját, aki elmondta, hogy a szerződésnek köszönhetően a cég folytathatja a stratégiája szerinti regionális fejlesztéseit. Gilles Clavie hozzátette: a megállapodás emeli a befektetett tőke megtérülését is, így fenntartható növekedést biztosít.A vásárló Starwood Capital Group European Hotels leányvállalatának alelnöke szerint a budapesti luxusszállóban - rendkívüli lokációjának és jelentős cash flow-jának köszönhetően - vonzó növekedési potenciál rejlik. Keith Evans közölte: a befektetéssel hasznosítani kívánják a Starwood Capital Group szállodaipari szakértelmét.Az ingatlanpiaci és energetikai befektetésekkel foglalkozó Starwood Capital Group 42 milliárd dolláros törzstőkét halmozott fel az 1991-es indulása óta és több mint 54 milliárd dollárnyi vagyont kezel.A Közép- és Kelet-Európa, valamint a Balkán 16 országára kiterjedő Orbis Hotel Group a térség legnagyobb, 120 szállodából álló hálózata csaknem 20 ezer szobával. Hotelei Sofitel, Pullman, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles és ibis budget márkanevek alatt üzemelnek. Stratégiai partnere, az AccorHotels vezető utazási és életmódcsoport, valamint digitális innovátor 4200 szállodával, resorttal és rezidenciával, továbbá 10 000 privát szállással világszerte.