Új ügyvezető a Coca-Cola élén

A posztot (COO) korábban James Quincey töltötte be, akit tavaly neveztek ki a társaság vezérigazgatójának, a helyére pedig csak most találtak alkalmas embert.Brian Smith már 1997 óta dolgozik a Coca-Colánál, ahol eddig a társaság európai, közel-keleti és afrikai részlegének volt a vezetője. A kinevezés jövő januártól lép életbe.A cég mindemellett új pénzügyi igazgatót (CFO) is kinevezett John Murphy személyében, miután elődje, Kathy Walker nyugdíjba vonul.