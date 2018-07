Új vevőjelölt vinné az INA-t?

Újabb vevőjelölt látszik feltűnni, de a horvát hírekkel és az értékesítési lehetőségekkel az elmúlt évek alapján érdemes óvatosan bánni. A Mol bár jelezte, hogy megfontolná részesedésének eladását, a potenciális vevők nem tolonganak, és az is kétséges az elemző szerint, hogy az INA jelenlegi árfolyama tükrözi-e a cég valós értékét.Az INA bejelentette, hogy a horvát kormány kérésére hozzájárult egy, az INA átvilágítását célzó projekttel kapcsolatos specifikus adatszoba felállításához. A hír csupán ráerősített arra a hetek óta terjedő szóbeszédre, miszerint új érdeklődő akadt a Mol 49,08 százaléknyi részvénycsomagjára az INA-ban. Ezúttal a régióban nem kifejezetten aktív és ismert Castleton Commodities Int. váratlan felbukkanásáról szólnak a hírek. Az észak-amerikai cég a teljes energetikai értéklánc mentén törekszik piaci pozíciókat felvenni. A vállalat szándékai a jelek szerint komolyak, legalábbis erre utal, hogy a felek érdemesnek tartották kinyitni az adatszobát.Egy esetleges tranzakció során a Mol nyilván mindent megtesz majd azért, hogy ne csak az INA részvények megvásárlására fordított pénzét kapja vissza maradéktalanul, hanem valamekkora megtérülése is legyen történetesen a befektetésen. Az INA részvények esetleges eladásából származó és Mol tulajdonosokra jutó bevételek feltételezett értékére vonatkozó kalkuláció alapján, mindent egybevetve a Mol részvényárfolyama a mostani szintről optimális esetben akár 13 százalékkal is emelkedhet egy tranzakció eredményeként - fogalmaz Vágó, hangsúlyozva, hogy csupán elméleti okfejtésről van szó. A valóságban természetesen máshogy alakulhatnak majd a végleges értékek, ha egyáltalán történik bármi is a Mol INA-részesedésével a jövőben.