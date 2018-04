Új vezérigazgató a Volkswagen élén

Távozik posztjáról Matthias Müller, a Volkswagen vezérigazgatója, a helyére pedig Herbert Diess, a társaság márkaigazgatója kerül, a VW igazgatótanácsa emellett fontos szerkezeti változásokról is határozott, amelynek keretében a Volkswagen átszervezi az autógyártó divízióit.A vezérigazgató-váltás része azoknak az átfogó szerkezeti átalakításnak, amelyet a Volkswagen a dízelbotrány kirobbanása után vázolt fel. A német autógyártó által korábban ''Strategy 2025'' címen közzétett, hosszú távú célkitűzéseinek fontos elemét képezte a vállalat autógyártó divízióinak átszervezése, amelynek végrehajtásával a VW a 2015-ös dízelbotrányt maga mögött hagyva vezető szerepre törne a környezetbarát gépjárművek piacán.A Volkswagen számára mindez a legnagyobb szerkezeti átalakítást jelenti azóta, hogy a társaság Ferdinand Piech irányítása alatt az anyavállalatba integrálta a Bentleyt, a Lamborghinit, a Seatot és a Skodát is. A csütörtöki bejelentés értelmében a Volkswagen hat új üzleti területre osztja fel működését, és külön portfóliót hoz létre Kína számára. A lépéstől a társaság decentralizált működést, és a hatékonyság javulását várja.A vállalat a jövőben három autógyártó üzletágat hoz majd létre, volume, premium és super-premium néven, a Volkswagen mindemellett a busz és teherautó üzletágát külön cégbe választja le, az új korlátolt felelősségű társaságot később tőzsdére is vihetik majd.A Volkswagen ezt követően szigorúbban kezeli majd a vállalatvezetési feladatokat, a most bejelentett szerkezeti átalakítás keretében létrejövő három, új autógyártó divizó vezetőjét ezzel csoport-szintű felelősséggel ruházza fel a társaság. A volume divíziót Herbert Diess vezeti, aki emellett a konszern kutatási és fejlesztési tevékenységét is irányítja majd. A premium divíziót a csoport értékesítési feladataival együtt az Audi vezérigazgatójára, Rupert Stadlerre bízzák, míg a super premium üzletágért, valamint a csoport termelési feladataiért a Porsche vezér, Oliver Blume lesz felelős.A Volkswagen részvényei áprilisban több mint 10 százalékot emelkedtek eddig, az autógyártó papírjai pénteken mindemellett 0,4 százalékos pluszban járnak.