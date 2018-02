Új vezető az Alteo-nál

Mától Bodnár Zoltán gazdasági vezérigazgató-helyettesként csatlakozik az Alteo ügyvezetéséhez. Bodnár Zoltán a teljes cégcsoport pénzügyi, kontrolling és számviteli működéséért, valamint az IT és az irodavezetés területekért lesz felelős.Bodnár Zoltán 2009 óta volt a UPC vezetői csapatának tagja, 2009-től 2014-ig Magyarországon, majd 2014-től a cég varsói központjában töltött be pénzügyi felső vezetői pozíciót. Az 51 éves szakember korábban hasonló beosztásban dolgozott többek között az AstraZeneca, a Diageo és a Dreher Sörgyárak menedzsmentjében is, diplomáit a Budapesti Kereskedelmi Főiskolán és a Corvinus Egyetemen, valamint az amerikai Purdue University-n szerezte.Bodnár Zoltánnak jelenleg 500 darab ALTEO Nyrt. törzsrészvény van a tulajdonában, amit korábban, kereskedelmi forgalomban vásárolt.Az új vezérigazgató-helyettes érkezésével egy időben az ALTEO Csoport korábbi tőkepiacok és M&A igazgatója, Kovács Domonkos szintén vezérigazgató-helyettesként felel majd a továbbiakban ezeknek a területeknek a működéséért.Az Alteo árfolyama 1,3 százalékot esett hétfőn.