Új vezetők a magyar Telenornál

2018. augusztus 1-jétől, a PPF Csoport telekommunikációs részlegének vezetője vette át a Telenor Magyarország vezérigazgatói posztját Alexandra Reichtől, aki a Telenor thaiföldi érdekeltsége, a dtac vezérigazgatójaként folytatja pályafutását. Jan Hanu¹ a Hradec Králové Egyetemen szerzett marketing, közgazdasági és IT diplomát. 2017-től a PPF csoport telekommunikációs divíziójának kereskedelmi és HR részlegét vezette. A cseh szakember korábban több mint tíz évig dolgozott az FMCG-szektorban, a Vegg-go vegetáriánus ételeket gyártó gyorsétteremlánc, az Emco élelmiszercég és a cseh Kostelecke uzeniny élelmiszergyártó vállalat vezetőjeként. Jan Hanu¹ magyarországi tapasztalatokkal is rendelkezik: 2011-2012-ben a győri Ceres Sütő Zrt. ügyvezető igazgatói és elnökhelyettesi pozícióját töltötte be. 2009 és 2011 között a tejtermékeket gyártó francia Yoplait csehországi vállalatának ügyvezető igazgatója, 2006-2009 között a Vitana élelmiszergyártó értékesítési igazgatója volt.A Telenor Magyarország új pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciójátveszi át. Pályafutását az Ernst&Youngnál kezdte vezető tanácsadóként, majd a Deloitte-nál foglalkozott tranzakciós és M&A ügyletekkel. 2009-ben pénzügyi vezetőként csatlakozott a cseh O2 vállalathoz (korábban Telefónika). Azóta számos területen szerzett pénzügyi, telekommunikációs és vezetői tapasztalatokat különböző pozíciókban az O2-nél. Martin Oravec az elmúlt években finanszírozási és beruházási projektfelelősként is tevékenykedett a BOLT-nál, az O2 startup projektekbe és vállalkozásokba befektető alapjánál. A tavalyi évben a Tesco Mobile ÈR pénzügyi igazgatójának nevezték ki.A Telenor Magyarország marketing vezérigazgató-helyettesi pozícióját mostantóltölti be. Az egyiptomi származású szakember több mint 20 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a digitális stratégiák, a márka- és termékinnováció területén; tanácsadóként számos nagyvállalat és startup cég munkáját segítette. 2004-2010 között az MSN Arabia ügyvezető igazgatója volt, majd 2011-2015 között a "du" integrált telekommunikációs szolgáltató elnökhelyettesi, majd vezérigazgatói pozícióját töltötte be. 2016-ban megalapította a Dubai Angel Investors-t. Mohamed ElSayad a Magyar Telekomtól érkezik, ahol 2015-2018 között lakossági marketingigazgatóként dolgozott.A Telenor Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójátveszi át. Az elismert szakember 1993-ban első magyar munkatársként csatlakozott a Telenorhoz (akkor még Pannon GSM), azóta pedig számos felelős pozíciót töltött be a vállalaton belül. Műszaki igazgatóhelyettesként részt vett a vállalat, valamint a műszaki osztály felépítésében, később pedig vezérigazgató-helyettesként ő volt a felelős a 3G licenc elnyeréséért. 2011 óta vezérigazgatói stratégiai tanácsadóként segíti a Telenor munkáját. Dr. Drozdy Győző számos elismerésben részesült az évek során, többek között a magyarországi mobilhálózat kiépítéséért Gábor Dénes-díjat kapott.