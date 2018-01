Új vezetőkkel erősít az MFB januártól

A bank célja a fejlesztési szerepkör erősítése, amelyhez a hazai pénzügyi szektort jól ismerő vezetőket keresett. Kaló Ágnes több mint egy évtizedes pénzügyi tanácsadói tapasztalatokkal rendelkező banki szakember, a Deloitte budapesti irodájából érkezett az MFB-hez, ahol szenior menedzseri pozíciót töltött be. Pályafutását az ABN Amro Banknál folyamatszervezőként kezdte, majd 1999-től a Postabank és Takarékpénztár Rt.-nél már vállalati termékfejlesztőként is dolgozott. 2004-től az Erste Bank Mikrovállalati Termékek Osztályát irányította, 2006-tól 2010-ig a Scale Consulting pénzügyi tanácsadó cég vezető tanácsadója. A jellemzően bankfejlesztéssel foglalkozó cég a hazai és nagyvállalati szektor számos szereplőjének nyújtott stratégiai, üzletfejlesztési szolgáltatásokat. 2010-től a PwC Magyarország tanácsadási üzletágának menedzsere, ahol stratégiai, üzletfejlesztési, kockázati, folyamat-optimalizálási, szervezet-racionalizálási és átvilágítási projektekben való részvétel és projektvezetés volt a feladata.Szabó Sándor 12 éves banki múltja alatt számos pozíciót betöltött, mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek kiszolgálásában és értékesítésben is van tapasztalata. Karrierje a TEVA Gyógyszergyár Zrt. Treasury osztályán indult, banki pályafutását a CIB Bankban, vállalatfinanszírozási területen kezdte, majd 2008-tól már fiókvezetőként 4 egység lakossági és vállalati üzleti teljesítményéért felelt. Később, lakossági régióigazgatóként már 33 bankfiók tartozott alá. A bankár 2013-ban Kelet-magyarországi régióigazgatóként csatlakozott a Volksbank csapatához, 2017-től pedig a bank országos Fiókhálózati Értékesítési Vezetője. Ezt követően, idén januárban érkezett az MFB Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóságának élére.