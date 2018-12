Új-Zélandon legalizálták az orvosi célú marihuánát

A most elfogadott törvény csak az első lépés volt afelé, hogy sok beteg használhassa az orvosi marihuánát, mert a döntést követően nagyjából egy év szükséges a végrehajtási határozat kidolgozásához, illetve az engedélyezési szabályok kidolgozásához is. Ezért a törvény lehetővé teszi, hogy a halálos betegek a diagnózis megállapításától kezdve azonnal használhassák az egyelőre továbbra is illegális marihuánát.Új-Zélandon lehetővé válik a marihuánát tartalmazó orvosi termékek hazai gyártása mind hazai, mind külföldi értékesítésre, ezenkívül a szigetországban a kormány ígérete szerint két éven belül népszavazást rendeznek a rekreációs célú marihuána használatáról.David Clark egészségügyi miniszter közölte a törvénytervezet expozéjában, hogy az országban mintegy 25 ezer olyan halálos beteg van, aki nem várhat az orvosi marihuána használatának szabályaira, ezért mostantól ők hozzájuthatnak a mások számára tiltott szívható szerhez. Az új-zélandi ellenzék szerint az új törvény nem elég szigorú, és félő, hogy elkezd terjedni a társadalomban a leveles kannabisz használata.