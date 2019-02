Újabb botrány: önfeljelentést tett a Volkswagen, túlságosan szennyező a Porsche 911

Csütörtökön önfeljelentést tett a Volkswagen a német Szövetségi Közlekedési Hivatalnál (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA), mivel a 2016-os és 2017-es Porsche 911 az eddig megadottnál több üzemanyagot fogyaszt, és ezzel több szén-dioxidot is bocsát ki, mint amit az autógyártó korábban közzétett. A wolfsburgi konszern az amerikai hatóságokat (EPA, CARB) is tájékoztatni fogja a hibáról.A Spiegel úgy tudja, hogy fogyasztási adatok kalkulálásánál hibás légellenállási adatokat használta, így jöttek ki az alacsonyabb fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adatok. Annak kiderítése, hogy mekkora az eltérés a korábban megadott, és a tényleges értékek között, további méréseket igényel.Az ügynek akár komoly költségvonzata is lehet, mivel ha az autók fogyasztása több mint 10 százalékkal meghaladja a Porsche által megadott értéket, akkor a német jogszabályok szerint az ügyfelek kártérítést is kérhetnek, de akár arra is sor kerülhet, hogy a gyártónak vissza kell vásárolnia az autót. Ráadásul az adóhatóságok is követelhetnek kártérítést, mert a hibás adatok miatt az alacsonyabb fogyasztásúnak mondott autók után a tulajdonosok kevesebb adót is fizettek. És ha ez nem lenne elég, az amerikai és a német hatóságok bírsággal is sújthatják a német autógyártót, Németországban akár autónként 5000 euró is lehet a bírság.