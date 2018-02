Nagyon csúnya lett a vége 2018.02.08 22:06

Csaknem megismétlődött a hétfői zuhanás: az akkori 4,6% után a Dow most 4,15%-os eséssel fejezte be a kereskedést, a részvényindex napi mélypontja közelében zárva 1033 pontos zuhanást produkált. Az S&P 500 3,75%-os, a Nasdaq pedig 3,9%-os mínusszal zárta a csütörtököt. Utóbbi még valamivel nagyobb esés is, mint amit a hét első napján a zárásig láttunk.