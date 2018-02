Nincs megállás, tovább esett a magyar tőzsde 2018.02.08 17:15

A csütörtöki zárásra alaposan elromlott a hangulat az európai börzéken. A német DAX 2,2 százalékot esett, a hazai börze pedig 822 pontot esett a zárásra. A BUX két százalékos zuhanással fejezte be a hét negyedik napját. Nagyot esett végül az OTP és a Mol is. A bankpapír végül 260 pontos esés után 11 120 forinton fejezte be a napot, míg a Mol részvényei 3,1 százalékos mínuszban zárták a csütörtöki kereskedést.