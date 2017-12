Újabb európai autóipari ikonba venne bele Kína

A részvénycsomag a The New York Times értesülései szerint jelenleg a Cevian Capital befektető társaság kezeiben van, értékét mintegy 3,2 milliárd dollárra becsülik. Amennyiben az üzlet megvalósul, úgy a Geely válhatna a teherautógyártó legnagyobb tulajdonosává. A svéd vállalat a Geely által már 2010-ben megvásárolt Volvo Cars autógyártó társaságtól függetlenül működik.A jelek szerint tehát nem nagyon fékeznek a kínai vállalatok globális terjeszkedésük során, annak ellenére sem, hogy a kínai kormányzat igyekszik korlátozni a társaságok külföldi befektetéseit bizonyos szektorokban. Korábbi ilyen irányú korlátozásokat követően a kínai kormányzati nemzeti fejlesztési és reformbizottság éppen a bejelentést megelőző napon közölte, hogy a kínai vállalatoknak ezentúl minden külföldi beruházást jelenteniük kell egy új online rendszerben. Az intézkedés oka az, hogy az elmúlt időszakban több kínai vállalat is jelentős adósságokat halmozott fel külföldi részesedésszerzéseik hatására.