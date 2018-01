Újabb jegybank ment neki a bitcoinnak

Nagyon aggódunk a kriptodevizák miatt, így az igazságügyi minisztérium előkészít egy törvényjavaslatot, ami lényegében betiltaná a kriptopénzekkel a kereskedést

A jegybank korábban már jelezte, nem ismeri el hivatalos fizetőeszközként a kriptodevizákat, ezért azokkal hivatalosan fizetni sem lehet az országban.A Bank Indonesia közleményében beszélt arról is, hogy a kriptodevizák birtoklása hatalmas kockázatot jelent, ugyanis ezekkel az eszközökkel szabályozatlan piacokon kereskednek, így nincs olyan hivatalos hatóság, amely ellenőrizné az ügyleteket, az ármozgásokat, illetve azok kiváltó hatásait. Ráadásul a kriptodevizák mögött nincsen semmilyen valós értékmérő dolog sem, amely hatással lenne az árak mozgására.Csütörtökön a dél-koreai hatóságok jelentették be, hogy a terveik szerint betiltják az országban a kriptopénzekkel a kereskedés, azok után, hogy a hatóságok razziát tartottak több nagy tőzsdénél is adóelkerülés gyanúja miatt.- mondta Park Sang-ki, a dél-korai igazságügyi miniszter egy sajtótájékozatón.Mindezeket figyelembe véve nem csoda, hogy nagyon gyengén teljesít a bitcoin az elmúlt napokban, a kriptodeviza árfolyama csak vasárnap közel 5 százalékot esett, míg a múlt vasárnapi záróárhoz képest közel 16 százalékos a zuhanás.