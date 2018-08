Újabb kedvezményt kapnak az elektromos autósok Németországban

A szövetségi kormány szerdai ülésén elfogadott terv szerint az adórendszeren keresztül próbálják felgyorsítani a környezetbarát meghajtási technológia terjedését. Az új szabály a magáncélra is használt szolgálati autókra vonatkozik. A vállalati kocsiját munkán kívül is használó munkavállalóknak adózniuk kell, az adóalap az autó listaárának egy százaléka. Ezt 0,5 százalékra csökkentik, ha az autó elektromos vagy hibrid meghajtású.A kedvezmény a 2019. január 1. és 2021. december 31. között megvásárolt járművekre érvényes, és a kormány számításai szerint ugyan három év alatt 1,96 milliárd euróval (630 milliárd forint) csökkentheti majd az adóbevételt, de lendületet adhat az elektromobilitásnak.A vállalati autók ugyanis a teljes gépkocsiállomány jelentős részét, mintegy 20 százalékát teszik ki, így évente több tízezerrel nőhet az elektromos vagy hibrid meghajtású kocsik száma, és mivel a vállalati autókat rendszerint néhány év után lecserélik, emelkedhet a környezetbarát meghajtású gyártmányok aránya a használt kocsik piacán, aminek árcsökkentő hatása lehet.Az intézkedés bírálói kifogásolják, hogy a kedvezmény a hibridekre is vonatkozik, amelyek a hagyományos robbanómotorjuk révén nagy környezeti terhelést jelentenek. Környezetvédő szervezetek szerint ésszerűbb megoldás lenne a dízel üzemanyag árának emelése az adótartalom növelésével, mert a vállalati autók jellemzően dízelüzeműek, és a drágulás az elektromos meghajtású kocsik felé terelheti a cégeket.Az eddigi támogatási rendszerben a teljesen elektromos autók megvásárlásához 4000 eurót, a hálózatról tölthető hibrid kocsik esetében pedig 3000 eurót igényelhetnek a vásárlók. A kedvezmény felét a szövetségi költségvetésből fedezik, másik felét az autógyártók fizetik. A Handelsblatt című üzleti lap egy júliusi beszámolója szerint a 2016-ban bevezetett ösztönző rendszer sikertelen, a támogatásra elkülönített 600 millió eurós költségvetési keretből csupán 78,46 millió eurót folyósítottak.A lapban ismertetett statisztika szerint 2018 elején 46,5 millió autó volt forgalomban Németországban, közülük 53 861 elektromos és 44 419 hálózatról tölthető hibrid autó.