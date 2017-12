Újabb légitársaság ment csődbe

Steffen Seibert közleménye szerint ez a váratlan fejlemény azzal is járhat, hogy az Air Berlin nem tudja teljes egészében visszafizetni a kormánytól kapott 150 millió eurós (50 milliárd forint) kölcsönt. Kiemelte ugyanakkor: mindent megtesznek az adófizetőket fenyegető kár csökkentéséért.A Lufthansa csoport szerdán bejelentette, hogy az EB versenypolitikai főigazgatósága - mint illetékes versenyfelügyeleti hatóság - által támasztott kifogások miatt mégsem vásárolja meg a flyNikit, hogy megszerezhesse az Air Berlin egy részét és egyik leányvállalatát, az LGW légitársaságot.Az EB főigazgatósága a tervezett ügyletek elemzése során arra a megállapításra jutott, hogy a Lufthansa az Air Berlin jelentős része, valamint a flyNiki és az LGW átvételével több útvonalon monopolhelyzetbe kerülhet a légi személyszállítás európai uniós piacán, ami ellentétes a közösségi versenyszabályokkal.Az Air Berlin október 27-én állt le, 38 évvel az első járat indítása után. A vállalatot feldarabolják. Az eredeti tervek szerint legnagyobb része a Lufthansa csoporthoz kerül, a német társaság 81 repülőgépet vásárol meg a személyzettel és a repülőtér-használati jogokkal együtt, valamint két leányvállalatot, a flyNikit és az LGW-t, további 20 géppel együtt.A Lufthansa az Eurowings nevű diszkont légitársaságához csatolja az Air Berlintől vásárolt üzletrészt, ez üzemelteti majd a Budapest-Berlin járatot is, egyelőre nem tudni, hogy mikortól.Az Air Berlin egy másik része az EasyJethez kerül, a brit diszkont légitársaság a tervek szerint 25 repülőgépet vesz át a személyzettel és a repülőtér-használati jogokkal. Az egykori Air Berlin flotta karbantartásával foglalkozó airberlin techniket a Zeitfracht nevű berlini szállítmányozási cég és a Nayak nevű repülőgép-karbantartó vállalkozás vásárolja meg közösen. Az EB versenypolitikai főigazgatóságának engedélyét valamennyi ügylethez be kell szerezni. A Lufthansa csoport és az EasyJet csak a brüsszeli engedéllyel építheti be hálózatába az új gépeket.