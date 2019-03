Újabb ország állítja le a balesetben érintett Boeing repülését

Kevesebb mint öt hónap leforgása alatt két Boeing 737 MAX repülőgép is lezuhant, nagyon hasonló körülmények között. A szövetségi légiközlekedési hivatal tegnap este kiadott állásfoglalása szerint a gép repülésre alkalmas, és bár módosításokat ír elő a Boeingnek, amit legkésőbb áprilisig végre kell hajtani, de a gépek repülését nem állítja le.Ez nem mindenkit nyugtat meg, Kína és Indonézia nem engedi felszállni a 737 MAX típusú gépeket és Szingapúr is ügy döntött, hogy a földön tartja őket. A szingapúri polgári repülési hatóság (CAAS) véleménye szerint a balesetekkel kapcsolatos kérdéseket nem lehet ennyire gyorsan eloszlatni. A működés felfüggesztésének idejére több információt gyűjtenek a gépről és megvizsgálják, hogy jelent-e biztonsági kockázatot.A brazil Gol légitársaság, az argentin Aerolineas Argentinas és a mexikói Aeromexico szintén felfüggesztette a MAX 8 gépeinek repülését, a Singapore Airlinesnak 6 darab ilyen tipusú gépe van, ami most a földre kényszerül. De a szingapúri reptérre teljest 737 MAX géppel járatokat a China Southern Airlines, a Garuda Indonesia, a Shandong Airlines és a Thai Lion Air, így Szingapúr rendelkezése őket is érinti.A hétvégén az etióp fővárosnál lezuhant gép fekete dobozát megtalálták, a felvételek sértetlenek, így gyorsan kiderülhet, hogy mi okozta a tragédiát, de általában a baleseteknél kell egy év, hogy a teljes vizsgálat lezáruljon.Ritka, hogy egy géptípus ilyen gyorsan egymás után ennyire hasonló balesetet szenved úgy, hogy nem a géppel van a probléma. Ennek megfelelően a befektetők is reagáltak a hírekre, a Boeing árfolyama tegnap több mint 5 százalékot zuhant és ma újabb 1,5 százalékos esésénél jár a nyitás előtti kereskedésben.