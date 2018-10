Újból megemelte a PannErgy célárát az OTP

Az OTP legfrissebb elemzésében kiemeli, hogy a hatósági árak vártnál nagyobb emelkedése miatt a PannErgy-részvényre korábban meghatározott 12 havi célárukat 1046 forintról 1072 forintra megemelik. A vállalat részvényeit továbbra is vételre ajánlják.Az OTP most kiadott anyagában kiemeli, hogy a PannErgy az elmúlt egy évben sikeres kútfúrást hajtott végre Győrben, az EBITDA marzsa emelkedett és két új ügyfelet is szerzett magának, amelyek másodlagos hőt vásárolnak a vállalattól. Mindezek alapján elmondható, hogy a PannErgy jó úton halad abba az irányba, hogy megvalósítsa kitűzött stratégiai elképzeléseit.Ezek a pozitív folyamatok magyarázzák az OTP vételi ajánlását, valamint azt, hogy az elemzőház a keddi 680 forintos záróárnál 57 százalékkal magasabb 12 havi célárat fogalmazott meg a részvénnyel kapcsolatban.