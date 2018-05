Újra 10 000 dollár közelében a bitcoin

Egy nagy hullámvasutat láthatunk, ha ránézünk a bitcoin grafikonjára, tavaly decemberre elképesztően meredek emelkedés után 20 ezer dollár közelébe emelkedett az árfolyam, hogy aztán két hónap alatt 6 ezer dollár közelébe zuhanjon, azóta pedig 6-7 és 10-12 ezer dollár között ingadozik az árfolyam, vagyis gyorsan lefeleződik vagy megduplázódik az értéke.

egyrészt a Goldman Sachs bejelentette, hogy bitcoin-kereskedési üzletágat indít, ezzel a Goldman lesz az első nagy amerikai befektetési bank, amelyik nyit ebbe az irányba. A Goldman belépésével a forgalom és a likviditás további bővülésére lehet számítani, ráadásul az is elképzelhető, hogy más bankok számára is vonzóbbá válhatnak a kriptodevizák, ha a Goldmannak üzletileg is megtérülő lesz az elindulás ezen a területen.

másrészt az is felfelé tolta a bitcoin árfolyamát az elmúlt napokban, hogy jövő héten tartják a legnagyobb bitcoin-eseményt (Blockchain Week New York), ami újra a befektetők/spekulánsok érdeklődésének középpontjába hozhatja a kriptodevizákat.

Most épen felfelé araszol az árfolyam, és az elmúlt napokban újra 10 ezer dollár közelébe emelkedett, a bitcoint most több dolog is felfelé hajtotta: