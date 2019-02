Újra a legnagyobb amerikai vállalat lett az Apple

A tegnapi árfolyamemelkedésnek köszönhetően 821,6 milliárd dolláros piaci kapitalizációval zárta az Apple a kereskedést, aminek köszönhetően le tudta körözni a Microsoftot és az Amazont, miután mind a két papír több mint 1 százalékot veszített értékéből tegnap. A Microsoft 813,5 milliárd dollárral, az Amazon 805,7 milliárd dollárral zárta a szerdai kereskedést - írja a Marketwatch Az Apple tavaly ősszel vesztette el a legnagyobb amerikai vállalat címét, akkor a Microsoft taszította le a trónról. Közben már volt az Amazon is a legnagyobb amerikai vállalat piaci kapitalizáció alapján.Az Apple-nél az iPhone-eladások csökkenése gyakorolt nyomást a részvényekre az elmúlt hónapokban, amire rátett egy lapáttal, hogy a 2019-es évet egy warninggal indította a társaság. A menedzsment az iPhone-eladások, különösen a kínai értékesítések gyengélkedése miatt csökkentette a bevételvárakozásait, amire az elmúlt 20 évben nem volt példa a cégnél.Viszont a múlt héten közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentést jól fogadták a befektetők. A számok megfeleltek az elemzői várakozásoknak, nem lettek rosszabbak az eredmények annál, amit a cég kilátásba helyezett január elején, így már ennek is örülni tudtak a piacok. Jó hír az is, hogy a szolgáltatások üzletág dinamikusan növekszik és jóval magasabb profit marzsokkal kecsegtet, mint a telefongyártás.