Újra elbukik az európai Google- és Facebook-adó

A vállalatok megadóztatására vonatkozó, jelenleg érvényes jogszabályok nagy része nem veszi figyelembe a digitális cégek okozta változásokat, így például azt sem, hogy a fizikai jelenlét nem szükséges ahhoz, hogy online szolgáltatásokat nyújtson egy vállalat, ezért készültek javaslatok az unióban arról, hogyan lehetne megadóztatni a nagy tech cégeket az EU tagországaiban. Bár abban nagyjából egyetértés alakult ki, hogy globális szinten kellene szabályozni például a Google vagy a Facebook megadóztatását, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy még Európában sem könnyű konszenzust létrehozni a kérdésben.Főként Franciaország és Németország áll annak a kezdeményezésnek az élén, amelynek értelmében egységes szabályokat vezetnének be az Európai Unióban a tech cégek digitális szolgáltatásainak megadóztatására. Az eredeti ötlet még arról szólt, hogy a nagy digitális vállalatok minden olyan bevételére adót vetnének ki, amelyhez az ügyfeleik adatainak felhasználásával jutnak, több uniós ország ellenállására reagálva azonban egy lényegesen kisebb hatású tervezetről folyt az elmúlt hónapokban az egyeztetés az EU-ban, amellyel már csak az ügyféladatok felhasználásával szerzett reklámbevételekre vonatkozna az adó, de úgy tűnik, hogy erről sem tudnak egyhangú döntést hozni az EU-tagországok. Handelsblatt birtokába jutott egy olyan előkészítő dokumentum, amelyből kiderül, hogy négy uniós ország, Írország, Dánia, Svédország és Finnország is az uniós digitális adó ellen fog szavazni a holnapi szavazáson. Az ötlet ellenzői többek között azzal érvelnek, hogy azon túl, hogy nem európai, hanem globális megoldásra lenne szükség, az uniós adóból származó bevételek és az ügyintézés, a beszedés költségei nem állnak arányban egymással.Az adót egyébként azoktól a vállalatoktól szednék be, amelyek évente globálisan legalább 750, az EU-ban legalább 50 millió euró bevételt érnek el. Az Európai Bizottság azzal számol, hogy évente 800 millió és 1,1 milliárd euró közötti bevételt hozhatna EU-szinten a bevételekre kivetett 3 százalékos adó.