Újra jöhet a gáz Ausztriából Magyarországra

Még kedden éjfél előtt újra üzembe helyezték a tranzitvezetékeket, amelyek teljes kapacitáson működnek. A vezetékek újbóli üzembe helyezéséről a tűzoltóság és a rendőrség alapos szakértői vizsgálatát követően határozott a vállalat.A Weiden an der March település Baumgarten nevű részén található létesítményben kedden történt robbanás , aminek következtében le kellett állítani a gázszállítást. Az OMW osztrák kőolaj- és gázipari vállalat korábban úgy becsülte, hogy az alsó-ausztriai létesítményben napokig is eltartanak a helyreállítási munkák.A keddi robbanásban, amelynek okát még vizsgálják, egy ember meghalt, 21-en megsérültek. Úgy tudni, a sérültek között külföldi állampolgárok is vannak hat országból.A baumgarteni terminál a legnagyobb földgázelosztó Ausztriában. Oroszországból, Norvégiából és más országokból érkezik ide a földgáz, amelyet a terminálról szállítanak tovább Ausztrián belül, valamint Magyarországra, Horvátországba, Szlovéniába, Franciaországba, Olaszországba és Németországba. Innen indul ki több gázvezeték is, így a transzausztriai TAG, a nyugat-ausztriai WAG és a magyar-osztrák HAG. A Nyugat-Európába irányuló orosz földgázszállítmányok mintegy harmadát juttatják célba a baumgarteni terminálon keresztül.Carlo Calenda olasz gazdasági fejlesztési miniszter kedden válsághelyzetet hirdetett, miután a baumgarteni terminálon történt robbanás után leállt az Olaszországba irányuló gáz szállítása, és a tartalékokból kellett pótolni a kieső mennyiséget.