Újra lehet jelentkezni a BÉT Elite programjára

Agri-Corn Kft.

BÉFLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

Chemark Kft.

CNC Rapid Kft.

Első Pesti Malom Zrt.

Goodwill Pharma Kft.

Lakics Gépgyártó Kft.

Megakrán Zrt.

Qualysoft Informatikai Zrt.

Tranzit-Food Kft.

UBM Trade Zrt.

XAPT Kft.

Elindult a jelentkezés az ELITE Program 2018 őszi körére. A Londoni Tőzsdecsoport leányvállalataként működő ELITE S.p.A. vállalatfejlesztési programját 2016 év végén hozta Magyarországra és egészítette ki hazai sajátosságokkal a Budapesti Értéktőzsde. Azóta összesen 12 magyar középvállalat, legutóbb 2018 tavaszán az AgriCorn, a Chemark és az Első Pesti Malom kezdte meg a képzési és networking programot.A következő hetekben a BÉT partnereivel, a Budapest Bankkal, az MKB Bankkal, a Deloitte-tal, a PwC-vel, az EY-jal, a Knowledge to Money Club-bal, az UniCredit Bankkal és a KAVOSZ-szal rendezvénysorozatot is szervez az ELITE Program bemutatására. A jelenlegi résztvevők közül az Agricorn, a Béflex, az Első Pesti Malom, a Megakrán és az UBM is beszámolnak tapasztalataikról. A középvállalati fókuszú budapesti, debreceni és pannonhalmi eseményeken a növekvő hazai vállalkozások kihívásairól, a cégértékelés mikéntjéről, a rendezett tulajdonosi szerkezet és adózás fontosságáról, valamint az energiatakarékossági adókedvezményről szintén szó lesz, és természetesen a BÉT szakértőinek is fel lehet tenni a programmal kapcsolatos kérdéseket.A kétéves képzésre vállalatok iratkozhatnak be. Ennek megfelelően a jelentkezések nem személyhez kötöttek, hanem maga a vállalat vesz részt a Programban, az egyes tematikus modulokat (például stratégiaalkotás vagy vállalatértékelés) a legrelevánsabb vezetők hallgathatják meg vagy egyszerre akár többen is részt vehetnek az adott kurzuson."Az ELITE Program magas színvonalú, nemzetközi szinten is kiemelkedő vállalatvezetési, -szervezési és finanszírozási képzést biztosít. Sikeres, gyorsan növekvő és új stratégiai kihívásokkal szembesülő középvállalatoknak ajánljuk, akik szeretnék szervezetirányítási és döntéshozatali folyamataikat erősebb alapokra helyezni" - mondta Máté-Tóth István, a BÉT vezérigazgató-helyettese.Az ELITE Programban 33 országból több mint 900 cég vett, illetve vesz részt; amelyek összesen több mint évi 50 milliárd forint árbevételt termelnek és 400 000 munkahelyet teremtenek. A jelenleg képzésben résztvevő magyar vállalatok: