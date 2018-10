Ütötték Amerikát, büntetik a forintot - Kezdhetünk félni?

Mi történik?

A piaci szereplők megértették Powell üzenetét, ennek megfelelően pedig az amerikai állampapír-hozamok az elmúlt napokban látványosan emelkedtek. A 10 éves hozam 3,2% fölé kapaszkodott.

Érdemi esést szenvedtek el az amerikai tőzsdeindexek azt követően, hogy a 10 éves államkötvény hozama 7 éves csúcsra emelkedett. Tegnap este az 5 éves állampapír hozama a válság kitörése, 2008 óta nem látott magasságba került. A Dow Jones és az S&P 500 is érdemben gyengült, de a legnagyobbat a Nasdaq esett . A Dow végül 200 pontot esett, de napközben 360 pontos gyengülést is mutatott. Európában is komoly mínuszokat láthattunk, a piaci hangulatromlás pedig a feltörekvő országok devizáit érintette különösen érzékenyen.A kötvényhozamok emelkedésé mögött jórészt az áll , hogy Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke az elmúlt napokban több megszólalásában is nagyon optimistán nyilatkozott az amerikai gazdaság helyzetével kapcsolatban. Powell szerint az Egyesült Államok gazdasága különlegesen jó helyzetben van, alacsony munkanélküliség, visszafogott infláció és dinamikus GDP-bővülés jellemzi, ezek a körülmények pedig a közeljövőben minden előjel szerint fennmaradhatnak.Talán a legbeszédesebb kijelentése az volt, amikor kedden egy újságírói kérdésre, miszerint "túl szép, hogy igaz legyen a mostani helyzet?", az felelte, hogy "ez ésszerű kérdés".Ez elég egyértelmű üzenet volt a piaci szereplők számára, hogy aráadásul szerdai beszédében Powell ráerősített mondandójára azzal, hogy gyakorlatilag kijelentette: a jegybank nem tart attól, hogy a szigorítás folytatásával kihúznák a gazdaság alól a talajt.Sőt, hozzátette, hogy a jelenlegi kamatemelési ciklus során akár az, ami ismét arra utal, hogy jó néhány kamatemelés van még a terítéken a következő években.

Éppen ez történt tavasszal is!

Az amerikai hozamok emelkedése több szempontból is rossz hír a piacok számára. Egyrészt negatívan érinti az egyébként is historikusan magas vállalati értékeltséget, ami a részvénypiacokat nyomás alá helyezheti, másrészt újabb tőkekivonási hullámot idézhet elő a feltörekvő piacok irányából. Ez utóbbi oka, hogy a biztonságosnak ítélt amerikai állampapírok hozamemelkedése egyre vonzóbb befektetési lehetőséget jelent a piaci szereplők számára a kockázatosabbnak ítélt feltörekvő piaci eszközökkel szemben.Pontosan ezt láthattuk idén április közepe és május közepe között: ekkor az amerikai 10 éves kötvényhozam mintegy négy és fél éves csúcsra került, áttörve a fontos lélektani szintet jelentő 3%-ot.

A hozamemelkedéssel párhuzamosan a dollár is látványosan erősödni kezdett április közepén. Ez volt az az időszak, amikor a feltörekvő piaci országok egyre nagyobb nyomás alá kerültek. Először Argentína, majd Törökország, de többé kevésbé az összes feltörekvő ország megérezte a folyamatot. Például az euró-forint árfolyam is ebben az időszakban közelítette meg annak a 300-320-as sávnak a tetejét, ahonnan aztán júniusban kitört, új történelmi mélypontig, 330-ig menetelve.A tegnapi nap kísértetiesen hasonló folyamatok zajlottak le: új csúcsra ért a 10 éves amerikai kötvényhozam, esésnek indultak a piacok és alulteljesítettek a feltörekvők. A forint csütörtök este 325-ös szint fölött is járt az euróval szemben, ami 0,7-0,8%-os napon belüli gyengülésnek felelt meg.Emlékezetes, hogy a forint nyáron is érdemben esett, azonban a befektetők az első pánikreakciók (adtak mindent) után elkezdtek diverzifikálni: Magyarország nincs súlyosan eladósodva külföldi devizában - sőt, érdemben csökkent a devizaadósság az elmúlt hónapokban, a folyó fizetési mérleg többletes, a GDP-növekedés erős lábakon áll. Ezek a tényezők pedig a "forint mellett állnak".Összességében tehát elméletileg nem kell túlságosan féltenünk a forintot, kivéve persze egy tényezőt: a reálkamatok nálunk a legalacsonyabbak a feltörekvő piaci térségben, miután az MNB alacsonyan tartja a kamatokat, ami növeli a forint sérülékenységét