Vadonatúj területre lépne a BMW - Jön a motormegosztó szolgáltatás

A szolgáltatás elindításához azonban egyelőre olyan részletkérdések tisztázása várat magára, mint például a bukósisakok problémája. Elsőre nem gondolnánk rá, de a méret mellett például a higiénia is gondot okozhat, különösen a nyári hőségben - hívta fel a figyelmet Peter Schwarzenbauer, a társaság Mini, Rolls-Royce és motorkerékpár brandjeiért felelős vezetője a Genfi Nemzetközi Autószalonon a Bloombergnek.A BMW már elérhető szolgáltatásként kínálja az autómegosztást a DriveNow nevű alkalmazásán keresztül, amellyel az ügyfelek percalapon bérelhetnek autókat a társaságtól.A motorkerékpár-szolgáltatás elindításához a bajor vállalat májusban tervezi elindítani pilot projektjét, első körben Németországban, Ausztriában és Franciaországban. A járműmegosztó szolgáltatás kiterjesztése is tervben van már a cégnél, amely 2025-ig a jelenlegi háromszorosára, 100 millió főre bővítené az ügyfélbázisát.A motorkerékpár-megosztó szolgáltatás elindítása kapcsán a BMW-nél egy második elektromos robogó piacra dobását is tervezik. Az új robogó kisebb lenne a jelenleg is elérhető C evolution modellnél, amely mintegy 160 kilométeres hatótávolsággal bír.Az új szolgáltatás legvalószínűbb piacai Délkelet-Ázsiában találhatók. A Honda már 2016-ban elindította saját, szingapúri bázisú Grab nevű szolgáltatását, a tőzsdére lépésre készülő, szintén úttörő indonéziai Go-Jek pedig az ország első dollármilliárdos piaci értékű startupjává válhat.