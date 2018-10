Vajna is beszáll a nagy magyar tőzsdefejlesztésbe

Mennyit ér? Ki tudja?

Nem sokan tudhatják, elképzelhető, hogy még a cég tulajdonosai sem, hogy mennyit ér az Est Media. Már csak azért sem, mert egyelőre gyakorlatilag üres a cég, és az sem világos, mivel akarják megtölteni, ráadásul, ha a Mészáros-birodalomhoz tartozó tőzsdei cégek, az Opus és a Konzum növekedésének mintáját követi majd Vajna cége is, akkor még sokáig mozgó célpont lesz az Est Media bevétele, profitja, és akkor még nem is beszéltünk a későbbi esetleges tőkeemelésekről, részvény-kibocsátásokról, azok ugyanis alaposan megkavarják a képletet. Talán pont ezért nem vállalkozott eddig elemző arra, hogy hivatalosan beárazza az Opust, és a Konzumra is csak egy olyan fair érték becslés érkezett, amely a múltbeli adatokból indult ki. Sok szempontból mozgó célpont tehát az Est Media értéke, a befektetők hite, a pletykák hajtják az árfolyamot, a fundamentumoknak, de rövid távon még a technikai képnek sincsen semmi köze az árfolyam alakulásához.Főként az elmúlt egy-két évre igaz az, hogy nagy pénzt azokkal a sztorikkal lehetett keresni a magyar tőzsdén, ahol relatíve keveset lehetett tudni az adott vállalat fundamentumairól, a hit bőven elég volt ahhoz, hogy elszálljon az árfolyam. Bankbetéten, állampapíron alig lehet pénzt keresni, ezért sokan kockáztatnak, és ha már kimozdulnak a komfortzónájukból, akkor gyorsan sok pénzt akarnak keresni, nem évente néhány százalékot akarnak zsebre tenni, hanem lehetőleg meg akarják sokszorozni a befektetésüket. Ma már unalmasak azok a sztorik, ahol egy relatíve stabil bevétellel és profittal rendelkező cég néhány százalékkal növeli az értékesítését, vagy hatékonyságot javít és emiatt egy-két százalékpontot emelkednek a marzsai. Dögunalom. Nem ezt keresik a befektetők.Hírundor. Ezt látjuk a magyar tőzsdén, és nem csak a kispapíroknál, a nagyoknál is, ha nem valamilyen kiugró, és leginkább negatív bejelentés jön, akkor nem reagál az árfolyam. Az, hogy az OTP vesz egy új bankot, vagy az Opusba és a Konzumba újabb érdekeltségek kerülnek, már nem éri el a befektetők ingerküszöbét, sokszor már egyáltalán nem reagál az árfolyam. A nagy ugrások akkor vannak, amikor valamilyen sejtelmes, nehezen megfogható, és főként nehezen beárazható bejelentés jön, mint hogy Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége, vagy most Andy Vajna beszáll valamelyik cégbe.A BÉT már évek óta átfogó tőzsdefejlesztési programot valósít meg, és igaz is, hogy egyre nagyobb a felhajtás a tőzsde körül, képzések, konferenciák, kkv-piac, tanácsadói tevékenység, megfelelő szabályozói környezet kialakítása, csak hogy néhányat kiemeljünk a tőzsde eszközei közül, de azért azt is látni kell, hogy a vonzó platform megteremtésén túl a sztorik is nagyon kellenek a BÉT-re, ezért is írtuk már sokszor, hogy Mészárosék is részt vesznek a nagy magyar tőzsdefejlesztésben, aminek azért van valóságalapja, hiszen a cégeik egyre nagyobbra nőnek, nem csak az árfolyamok és a kapitalizáció emelkedett nagyot, de a vállalataik bevétele és profitja is szépen hízik. Ha komolyak Andy Vajna szándékai, akkor akár ő is sokat tehet a magyar tőzsde fejlődéséért, ha már nem érkeznek állami cégek a tőzsdére, például egy MVM vagy akár csak egy HungaroControl, akkor legalább alulról építkezve jöjjenek az új sztorik.